高公局估上午國道4路段壅塞 多處匝道封閉

高公局今天表示，預估今天交通量為134百萬車公里，上午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段，並提醒國1國3多處入口實施匝道封閉。

高速公路局今天發布交通疏導新聞稿表示，今天凌晨0時至5時平均交通量為11.1百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的2.8倍；預估今天交通量為134百萬車公里，截至上午7時，交通量為15.9百萬車公里。

高公局預估，今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局指出，今天上午10時至下午6時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至明天零時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口實施匝道封閉。另外，下午1時至6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口實施高乘載管制。

高公局統計昨天全日交通量為131.2百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍。

昨天下午國道壅塞路段包括國1南向三義-后里、安定-永康、北向大雅系統-后里、三義-頭屋（於今天凌晨1時紓解）、新竹系統-湖口（凌晨2時紓解）；國3北向南雲-名間、西湖服務區-西濱（凌晨1時紓解）、茄苳-寶山（凌晨2時紓解）、高原-大溪；國5南向南港系統至石碇，以及北向宜蘭至坪林（凌晨2時紓解）；其餘路段於昨晚9時後大致正常。