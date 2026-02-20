「最難觀賞行星」今天傍晚可見 下次要等到4月4日前後

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2026年2月19日18時30分西方天空示意圖。圖／台北市立天文館提供
2026年2月19日18時30分西方天空示意圖。圖／台北市立天文館提供

水星是肉眼可見五大行星中最不容易看到的一顆，台北市天文館分享，由於軌道靠近太陽，大多時間都被強烈的日光掩蓋，今天凌晨1時迎來年度首次「水星東大距」，傍晚正好是觀察這顆罕見行星不可多得的機會，錯過要等到4月4日前後的西大距時才能再次看到它。

天文館說，「大距」是指從地球觀察內側行星（水星、金星）與太陽間角距離最大的時刻，為觀察內行星提供良好的條件。

天文館提到，此次水星東大距發生在今天1時14分，發生時水星位於太陽東側18.1°。在東大距的前後數日，水星的亮度達-0.5等，日落時刻的仰角約為17°，可於昨天和今天的日落後短暫時段內，在西方視野開闊處往低空找到這顆嬌小明亮的行星。

天文館指出，由於水星現身時仍有暮光，使用雙筒望遠鏡輔助將較容易找到它的身影，若透過天文望遠鏡還能看見水星有如弦月般的外貌。具有挑戰性的觀察難度，加上可觀察期間短，讓水星獲得了「最難觀賞行星」的稱號。

天文館 北市

