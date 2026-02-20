土城房仲新鮮人領錢再買沒放棄 運勢爆發刮中2千萬元
2000萬刮刮樂頭獎得主再加一，根據「常生錢彩券行」描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元的是一位年約20多歲男性，一開始雖沒刮中，但堅持不放棄，領錢再買後果真幸運刮中頭獎2000萬元。
常生錢彩券行老闆娘艾小姐表示，這名千萬頭獎得主是位年輕的房仲業新鮮人，趁著春節連假來彩券行，想為自己未來事業討個好彩頭，一開始連刮3張「2000萬超級紅包」不如他的預期，原想就此打道回府，隨口詢問彩券行的營業時間，老闆娘表示：「沒關係，會等你」。
艾小姐表示，於是這位幸運兒決定去領錢再回頭買，沒想到回來後運勢無法擋，刮到第2張發現那一串驚人的數字「0」，就此幸運刮中頭獎2000萬元。
艾小姐透露，讓店裡客人刮到千萬頭獎的秘訣，就是每次從銀行批購回來的刮刮樂，一定會先帶去對面的土城福林宮繞香爐，請土地公保佑，讓進店的客人都發財。
「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至昨天，已刮出3個2000萬元、142個100萬元。
