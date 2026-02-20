作家吳娮翎罹癌迎來生命轉折 人生清單不留到最後

快訊

中央社／ 台北20日電

人生清單不是拿來後悔用的，作家吳娮翎許多生命轉折都在罹癌之後，但她選擇樂觀面對、勇於挑戰新事物，不把人生清單保留到最後一刻，她說最適合實踐人生的時刻就是「現在」。

吳娮翎是諮商心理師，也是專欄作家，人生多彩而充實，但30歲時上天送給她一個大禮，讓她開啟長達10年的抗癌之路，每3個月的回診、3年復發高峰、5年存活率關卡，成為她青春年華不可承受之重。

吳娮翎意識到生命如此脆弱，時間如此緊迫，很多事現在不做，也許就沒有以後，回首來時路的那些「想要」，她選擇放下等待的選項，立刻去做，「因為你隨時不知道那一刻何時會來到」。

吳娮翎近期出版「現在就出發」一書，她接受中央社記者訪問表示，其實人生很多的「想要」，也不一定是真的想要，裡面包括社會期待，還有無謂的想要。

因此吳娮翎轉向內心的探索，開始登山，學習心理學，在一次又一次的登山中，看見壯闊的景色，心也變得開闊，尤其沉浸在喜馬拉雅山的美景中，在抵達聖母峰基地營的那一刻，她了解到，因為體能的限制，無法說快就快，但只要還能走，就不會被困在原地，也不會無路可去，「走」就能讓生命動起來。

吳娮翎也分享抗癌的心路歷程，「我算是相對豁達，比起追問為什麼是我？我更想知道，如何擁有一個無憾的此生？我要為我的心去找答案，我要不留遺憾。」

面對跟許多病患一樣的疑問，吳娮翎表示，既然不知道自己是如何罹癌，那麼至少要努力避免復發，「這是我對生命最積極的回應。過往自己的生活型態，往往是最基本的事做得最差，包括沒有好好吃飯、也沒有好好睡覺，總是把工作擺在自己前面。」罹癌之後，她學著把自己擺在所有事情的前面，讓自己成為第一順位。

「工作真的不是人生的第一順位。在職場上，沒有人是不可取代的，可是自己的人生只有一次，無可取代。」吳娮翎把罹癌後的人生定義為「第二人生」，在第二人生裡，「我想要沒有遺憾、我想要自己變得快樂。」

吳娮翎也表示，罹癌讓人畏懼的並不是疾病本身，而是「死亡」，但如同德國哲學家海德格所說，「學習面對死亡，才能真正學會如何活著」，吳娮翎說，她面對罹癌的方式就是「面向死亡，而活著」。

不過就在吳娮翎以為自己內心已無波瀾的時候，她還是在印度之旅流下眼淚，「原來我以為的寧靜，其實心裡還藏著一些難過，還有一些心疼自己的眼淚，那是罹癌後，堅強了很久沒有落下的眼淚。」

吳娮翎說，她一直告訴自己要活得堅強、快樂，卻讓心裡的難過埋得更深。後來她不再壓抑眼淚，而是接受「它就是我自己的一部分」。

