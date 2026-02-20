快訊

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

閉館前驚魂！日本福岡市立圖書館持刀傷人致3傷 嫌犯當場逮捕

香港畫師Steven Choi開設藝術空間 再續台灣情緣

中央社／ 台北20日電

法國官方授權繪畫「小王子」首名華人繪畫師Steven Choi，繼在香港開設「陋室五月」出版社後，又在去年底挑戰在台創立同名藝術空間，他回憶首次個展就是在台舉行，「與台灣很有緣分」。

開出版社、經營藝術空間，這些決定在數位時代並不容易，Steven Choi（本名：蔡景康）接受中央社記者專訪時提到，書本對他來說是很重要的媒介，在他小時候，父親很早就離開家庭，母親要照顧4個孩子，生活上很拮据，最能讓他們娛樂、消磨時間的方式就是去圖書館，既不用錢又能看到許多事物。

Steven Choi說，大量接觸不同作品也促使他後來走上創作之路，影響他最深的作品是被台灣人稱呼為嚕嚕米的「姆明（Moomin）」，他當時透過小說及畫展認識姆明，「帶給我很大的震撼，別人看會覺得姆明就像河馬或是可愛生物，但其實從開頭他們需要去躲避碎石開始，就是在述說反戰的故事。」

2019年底，「小王子」原作者聖修伯里遺產管理單位「法國聖修伯里遺產管理委員會」（POMASE）因緣際會間看見Steven Choi首本繪本「流浪者之歌」，覺得非常適合「小王子」，便邀請他成為「小王子」面世75年活動合作藝術家，以個人風格詮釋全新「小王子」，後更讓Steven Choi創作「小王子」續集。

在Steven Choi眼中，「小王子」與「姆明一族」一樣，以易懂方式傳述許多深刻理念，「『小王子』的金句是『重要的東西眼睛是看不見的』，所以我畫的小王子都是閉著眼睛，以前讀『小王子』跟實際去繪畫的感覺不一樣。」

「陋室五月」藝術空間去年在台開幕，Steven Choi首檔也選擇系列「小王子」畫作展出，入口處特別打造光影空間，他說，2023年他在101大樓双融域空間展出沉浸式光影繪本特展，當時看見數位科技詮釋下的畫作，讓他非常感動，「我覺得最好的創作是要能感動人心，與觀眾有互動，所以也很希望觀眾在走進『陋室五月』空間的開始，能夠先透過光影讓心沉澱下來。」

Steven Choi說，他覺得自己與台灣很有緣分。以前為了不造成家中經濟負擔，他自中學畢業後便以創作維生，領域涵蓋包裝設計、電影海報設計、玩具設計等，等到真正開個人首次畫展時就是在台灣，也累積了許多台灣粉絲，在香港參加玩具展時認識許多台灣人，種種造就他選擇在台灣開設藝術空間。

Steven Choi期盼，「陋室五月」空間能夠在台北中山商圈提供一個角落，讓人能靜下來，走進不同創作者的世界，「陋室代表初心與純粹，五月是關於二十四節氣的『小滿』，在收成期前那是最重要的鞏固時期，更需要好好保護，象徵需要珍惜的初心。」未來也將持續邀請不同類型創作者展覽與台灣觀眾相會。

「陋室五月」開幕首展「小王子法國出版80週年呈獻—星空的告白」，即日起展出至28日。

小王 設計 光影

延伸閱讀

香港餐廳過年帳單打「新年快樂」加收60元 網友傻眼：比服務費還貴

美國男涉殺妻遺體塞冰櫃…被控一級謀殺 美媒：犯案後逃至香港

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

香港2025年結業潮 大班、名都、海皇等10品牌成絕響

相關新聞

在捷運被阿嬤喊「帥哥」問1事 他驚訝怎被看穿能回答 網曝可能原因

不少外籍人士精通國語，比利時籍的KEVIN分享昨天在台北市搭捷運時，被台灣阿嬤搭訕，他表示，對方喊他「帥哥」，讓他驚訝的...

諾羅病毒多可怕？ 蘇一峰發現賴總統當時1情況：恐有一定的感染機會

賴清德總統初二到台南祀典武廟參拜時，身旁的主委林培火（左二）突然劇烈嘔吐，事後透露自己感染諾羅病毒，外界關心賴總統健康狀...

不斷更新／初四北返車潮激增 上午避開國道4地雷路段

今天為春節連續假期初四，目前國道各區路段車流順暢。今天凌晨1時55分，國道1號五楊高架南下楊梅休息站入口，有1輛自小客車擦撞島頭後，再撞自小客車事故，該起事故已於凌晨3時23分排除。

財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元

大樂透、威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。

影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

春節送禮旺季，卻有民眾在社群平台爆料，高雄老字號不二緻果春節禮盒疑似踩到食安地雷，原PO在Threads發文直呼禮盒有驚...

年初四北返車流為主 國1北向西螺-埔鹽等「11大路段易塞」

明日(2/20)為春節連續假期初四，交通部高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。