香港畫師Steven Choi開設藝術空間 再續台灣情緣

法國官方授權繪畫「小王子」首名華人繪畫師Steven Choi，繼在香港開設「陋室五月」出版社後，又在去年底挑戰在台創立同名藝術空間，他回憶首次個展就是在台舉行，「與台灣很有緣分」。

開出版社、經營藝術空間，這些決定在數位時代並不容易，Steven Choi（本名：蔡景康）接受中央社記者專訪時提到，書本對他來說是很重要的媒介，在他小時候，父親很早就離開家庭，母親要照顧4個孩子，生活上很拮据，最能讓他們娛樂、消磨時間的方式就是去圖書館，既不用錢又能看到許多事物。

Steven Choi說，大量接觸不同作品也促使他後來走上創作之路，影響他最深的作品是被台灣人稱呼為嚕嚕米的「姆明（Moomin）」，他當時透過小說及畫展認識姆明，「帶給我很大的震撼，別人看會覺得姆明就像河馬或是可愛生物，但其實從開頭他們需要去躲避碎石開始，就是在述說反戰的故事。」

2019年底，「小王子」原作者聖修伯里遺產管理單位「法國聖修伯里遺產管理委員會」（POMASE）因緣際會間看見Steven Choi首本繪本「流浪者之歌」，覺得非常適合「小王子」，便邀請他成為「小王子」面世75年活動合作藝術家，以個人風格詮釋全新「小王子」，後更讓Steven Choi創作「小王子」續集。

在Steven Choi眼中，「小王子」與「姆明一族」一樣，以易懂方式傳述許多深刻理念，「『小王子』的金句是『重要的東西眼睛是看不見的』，所以我畫的小王子都是閉著眼睛，以前讀『小王子』跟實際去繪畫的感覺不一樣。」

「陋室五月」藝術空間去年在台開幕，Steven Choi首檔也選擇系列「小王子」畫作展出，入口處特別打造光影空間，他說，2023年他在101大樓双融域空間展出沉浸式光影繪本特展，當時看見數位科技詮釋下的畫作，讓他非常感動，「我覺得最好的創作是要能感動人心，與觀眾有互動，所以也很希望觀眾在走進『陋室五月』空間的開始，能夠先透過光影讓心沉澱下來。」

Steven Choi說，他覺得自己與台灣很有緣分。以前為了不造成家中經濟負擔，他自中學畢業後便以創作維生，領域涵蓋包裝設計、電影海報設計、玩具設計等，等到真正開個人首次畫展時就是在台灣，也累積了許多台灣粉絲，在香港參加玩具展時認識許多台灣人，種種造就他選擇在台灣開設藝術空間。

Steven Choi期盼，「陋室五月」空間能夠在台北中山商圈提供一個角落，讓人能靜下來，走進不同創作者的世界，「陋室代表初心與純粹，五月是關於二十四節氣的『小滿』，在收成期前那是最重要的鞏固時期，更需要好好保護，象徵需要珍惜的初心。」未來也將持續邀請不同類型創作者展覽與台灣觀眾相會。

「陋室五月」開幕首展「小王子法國出版80週年呈獻—星空的告白」，即日起展出至28日。