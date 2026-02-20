數位藝術家鄭淑麗新作「遊林驚夢」 感受土地能量

快訊

中央社／ 台北20日電

2019年鄭淑麗以複合媒材裝置作品「3x3x6」代表台灣參與第58屆威尼斯雙年展，深獲好評，新作「遊林驚夢：巧遇Hagay」今年將在北藝中心登場。

「遊林驚夢：巧遇Hagay」是鄭淑麗與太魯閣族藝術家、同時也是部落儀式傳承者東冬．侯溫（Dondon Hounwn）的合作，兩人因空總C-Lab的實驗室計畫認識，東冬向鄭淑麗提起了部落裡面「哈嘎」（Hagay）的傳說。鄭淑麗被這個「非二元性別」與「知識傳承」故事觸動，決定發展成劇場作品。

在太魯閣族的古老敘事中，「哈嘎」是指具備陰柔特質、超越二元性別的角色，他們是傳授狩獵、編織與宇宙觀的先靈，備受尊崇。但隨著殖民歷史與現代規範的介入，這個詞彙在部落中逐漸變得隱晦尷尬。鄭淑麗表示，她長年是國際社會的「少數民族」，對「哈嘎」（Hagay）這類邊緣角色「感同身受」。

2022年第一次在花蓮銅門部落進行戶外試演，鄭淑麗接受中央社記者專訪時表示，她堅持第一次演出必須回到土地，回到長老面前，「我們都很緊張這種重塑的傳說能否被接受，沒想到演出大獲成功，我們決定繼續發展下去。」

2023年鄭淑麗啟動劇場版，融入即時動態捕捉、影像處理與雷射設計，以光影重構雨林幻夢與知識傳遞。東冬以充滿儀式感的開場，將台灣山靈的力量帶進了現代藝術的殿堂，整齣作品捨棄實體，山洞由精密計算的水霧構成，森林以雷射與燈光勾勒，打開了以科技為前導的劇場創作。

鄭淑麗台大歷史系畢業後，赴紐約讀書創作至今，創作媒材多元，如底片、錄像、裝置藝術與網路空間等，多探討族裔刻板印象、性政治、流行媒介、建制化權力以及數位資訊時代下的人類生活。作品「布蘭登（BRANDON）」是美國紐約古根漢美術館首件委託創作及收藏之網路藝術作品。

鄭淑麗表示，這部作品能夠在北藝中心演出，她覺得這是一段漫長的歸鄉過程，「這是我第一個從台灣土地出發的作品，不是近鄉情怯，而是開心。」

鄭淑麗說，這部作品創作過程紮實，她也珍惜與東冬之間那種「從不吵架、只有辯論」的深厚默契，「這讓我找到藝術創作最純粹的快樂。」

鄭淑麗X東冬．侯溫「遊林驚夢：巧遇Hagay」將於5月22日到24日演出，地點在北藝中心球劇場。

劇場 太魯閣族 北藝中心

