盲盒開的不只是公仔？小心開啟「成癮大腦」

不少人領了年終、紅包，第一件事就是直衝商場抽盲盒或買刮刮樂，但小心了，若總想著「一抽入魂」或「扳回一城」，精神科醫師提醒，恐怕是大腦成癮中樞已在「亮紅燈」。

為什麼有些人過年小賭怡情，有些人卻會深陷其中，「這主要與性格特質及大腦機制有關。」台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪告訴中央社記者，有些人的性格較為衝動，缺乏「延遲滿足」的能力，一看到金錢誘惑，腦部的成癮中樞就會被啟動。

此外，黃名琪指出，抗壓性較低或挫折忍受力較差的人，也容易透過刺激行為如賭博、極限運動甚至瘋狂購物來紓解壓力。

過年期間，大街小巷都在賣福袋。黃名琪分析，台灣民情通常將「福袋」視為討吉利、求庇佑的象徵，心態較為正面。然而，時下流行的「盲盒」則略有不同，盲盒更多了一種「盲目挑戰」與「追求刺激」的成分，對於衝動控制力較弱的人來說，盲盒比福袋更容易讓人上癮。

如何判斷自己是否已經「玩過頭」，黃名琪分享了一個最簡單的判斷基準：當產生「想扳回一城」的念頭時，就是危險信號。另外還有如開始說謊或向人借錢，不賭的時候感到痛苦、渴望（渴求感），賭了以後卻感到懊悔（懊悔感），都是危險訊號。

黃名琪表示，成癮者往往缺乏病識感，嚴重者中僅有不到3分之1的人會自覺有問題。過年期間小玩幾把是樂趣，但若發現自己心態已經失衡，甚至陷入「賭了痛苦、不賭也痛苦」的輪迴，建議尋求專業協助，別讓原本開心的春節，變成了大腦的「負擔」。

她說，盲盒雖有趣，但請記得：真正的快樂不應建立在失控的衝動上。下次拿起盲盒前，先深呼吸3秒，問問大腦：「我是真的喜歡這個公仔，還是只是想被刺激一下呢？」成癮是一種大腦生理結構的改變，並非單純的「意志力不足」。若發現生活已受影響，請尋求精神科或心理諮商協助，找回生活的主控權。