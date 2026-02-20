初四中部以北陰雨 日夜溫差明顯 明天轉晴溫暖偏熱

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天大年初四，上半天中部以北為多雲或陰局部有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲，晚間僅迎風面東半部局部仍有降雨發生。本報資料照片
今天大年初四，上半天中部以北為多雲或陰局部有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲，晚間僅迎風面東半部局部仍有降雨發生。本報資料照片

今天大年初四，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，上半天中部以北為多雲或陰局部有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲，晚間僅迎風面東半部局部仍有降雨發生。

氣溫方面，薛皓天表示，白天起中北部及宜花高溫約20至22度，感受偏涼，中部以南及台東高溫約25至28度，感受暖熱。晚間起西半部輻射冷卻明顯，降溫幅度大。

明天初五，他說，各地天氣晴朗或晴時多雲天氣，僅東半部為多雲局部有零星短暫雨天氣，不過白天高溫各地皆可回升，北部及東部高溫約25度，大台北地區局部可達26至28度，桃竹苗地區高溫約23度，中部以南高溫約26至28度，體感上北部及中部以南偏熱，其餘地區舒適到溫暖。夜間清晨各地有輻射冷卻帶來明顯降溫，中南部有15度左右溫差，其餘地區也有10度左右溫差，早晚出門務必多加保暖。

周日收假日，微弱東北季風南下，水氣偏多，薛皓天表示，中部以北山區、東部及大台北局部地區有短暫陣雨，西部仍維持晴到多雲天氣，各地白天高溫仍可達25度，中南部局部地區有30度左右高溫機會，夜間清晨持續有輻射冷卻帶來大幅降溫。

下周一開工日，薛皓天表示，東半部多雲局部有短暫陣雨天氣，其他各地晴朗或晴時多雲天氣，白天各地高溫25至27度，中部以南局部有30度左右高溫，各地夜間清晨仍有輻射冷卻帶來10度以上溫差，類似天氣可維持至下周二白天。

薛皓天表示，下周二晚間至下周三鋒面通過，後續東北季風南下影響，下周二夜間起至下周三白天中北部及東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲天氣。中北部及花蓮以北高溫降至20至22度，中部以南仍有27至30度高溫，中南部夜間清晨持續有輻射冷卻帶來明顯溫差。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。林

今天天氣預報。圖／天氣風險公司提供
今天天氣預報。圖／天氣風險公司提供

