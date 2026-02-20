40+媽遭網路霸凌 追星ATEEZ引領她走出低谷

「好像死過一次，又被拉回來」，小雨（化名）在人生最低谷時首度追星，她用希臘神話比喻，靈魂從冥界走回人間，需彈奏七弦琴的引領，韓團ATEEZ的音樂，讓她不再回望黑暗。

韓國男團ATEEZ的粉絲稱為ATINY，ATEEZ的歌曲Sunrise的一段歌詞提到「堅持下去就是了，讓所有人有目共睹，繼續堅持下去，讓全世界都聽得清清楚楚，我們只需堅持不懈，即使有時事情不會如我們所願，也要堅持到底。」對ATINY小雨而言，這像是穿透心靈的吟唱，又是漆黑跑道亮起的燈，帶著她在亂流中，平安降落。

「那真的是人生最黑暗的一段時間」，小雨年齡40+，她告訴中央社記者，回憶起2年前，因工作上莫須有罪名，她遭遇前所未有的網路霸凌，內外夾擊，言語攻擊化為利刃令她感覺支離破碎。

小雨身心承受巨大壓力，以前從不曾失眠的她，變成夜夜失眠，情緒跌到谷底並且痛恨世界，「那時候真的差點死掉，甚至一度想乾脆拋開一直熱忱投入的工作與人生。」她形容自己彷彿被困在暴風圈中，看不到出口。

轉機，來自一次看似再普通不過的推薦，為了轉移注意力，在朋友建議下觀看韓劇「財閥家的小兒子」。小雨說，劇終片尾曲Gravity引起她的注意，演唱者是ATEEZ成員鍾浩。出於好奇，她點進團名搜尋，第1首映入眼簾的歌曲，就是相對冷門的Sunrise。

「第一次聽的時候，我一邊聽一邊流淚」，小雨說，那不是激昂感動，而是一種被溫柔接住的感覺。從那天起，她天天聽Sunrise，陸續聽完ATEEZ所有專輯，短短1個月，她發現自己慢慢能入睡了，情緒逐漸穩定。

小雨過去從未追星，對她而言，所謂的韓國偶像團體，最多只是課本與新聞裡提到的內容，例如韓國前總統金大中透過文化政策與國家投資，帶動韓國文化產業的發展。她從沒想過，自己的人生某一天，會被韓國男團的音樂深深改變。

走出低谷後，小雨做了許多人生中的「第一次」：獨自飛往韓國，只為看一場演唱會；ATEEZ首次來台演出，她不只為自己買票，還邀請2名朋友同行。為了感謝ATEEZ音樂伴她走過工作的低潮，她甚至一口氣購買了30張專輯，隨機附贈的小卡全數送給真正收藏的朋友。

這段追星旅程，家人是小雨最大的「後援團」，她老公知道ATEEZ對她心理狀態的正面影響，擔心她低頭用手機看MV太久會肩頸痠痛，所以送了她一個手機支架，甚至還送了高級音響，讓她能更享受高品質的音樂。

令小雨更開心的是，如今女兒長大了，也成為ATINY，甚至能一起看演唱會。因為追星，小雨開始學習韓文言、剪輯影片、規劃財務，為了在演唱會搖滾區久站不疲累，督促自己要保持規律運動習慣。

「現在回憶起當時，我還是會流淚，我真的感謝，在最需要的時候，遇見他們。」她微笑著說。