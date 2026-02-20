55+追星族周周健身等GOT7回巢 健康是最好應援

追星不分年齡，壯世代追逐繁星成力量源泉，今年超過55歲的阿雯（化名）周周健身，等待韓團GOT7全員回巢，不知要等多少年，「我要努力保持活力和記憶力」，讓健康變最好應援。

賴清德總統上任後推動「健康台灣」，其中一項是迎戰超高齡社會，透過活躍老化，把走不動、記不得的失能，盡量發生。當演唱會經濟在台灣蓬勃發展，高年級追星族，或許能成為另類活躍老化的想像。

70歲V.I.P（韓國男團BIGBANG粉絲名）、80歲E.L.F.（韓國男團Super Junior粉絲名）頂著一頭漂亮白髮，在台北大巨蛋隨著音樂搖擺， 為了下一次的演唱會，努力保持身體健康與活力，努力記住每句應援時機，鍛鍊記憶力，不僅延緩衰老，更與世界保持連結的動力。

很有人以為Kpop韓流追星是年輕人的事，然而走進演唱會現場，40、50歲追星的人不勝其數，甚至有爺奶級粉絲，這樣的現象在泰國、日本、香港等台灣鄰近地區更是常見，身為香港鳥寶寶（韓國男團GOT7粉絲名）的阿雯就是其一。

阿雯告訴中央社記者，她超過55歲，是公司行政部門員工，對於追星這件事，她的經歷可能讓很多人驚訝，她過去不喜歡過韓團，甚至有些反感。直到2018年因節目認識GOT7，改變她對K-pop的看法，「可能就是自然、不做作，讓我一頭栽進了他們的世界。」

阿雯說，開始接觸粉絲應援（粉絲為喜愛的偶像加油打氣）文化之後，她喜歡上與年輕粉絲保持交流的時光，雖然年齡差距很大，但依然樂於定期與年輕粉絲聚餐、聊天，參加每年GOT7出道周年紀念活動，「我覺得自己變得年輕很多」，當時剛滿50歲，但心態像25歲。

無奈GOT7在2020年宣布全員不再續約，合體變得困難，任誰都沒有想過隸屬7間不同公司的7個成員，能突破萬難在去年回歸，不僅出了專輯，還開了演唱會，阿雯說，年紀越大越知道時間是最珍貴，去年泰國演唱會是第一次親眼見到GOT7，她用盡辦法才成功到達現場。

現在的阿雯每周都會堅持去健身房2次，保持身體的健康和活力，這不僅是為了自己的健康，也為了能在GOT7未來的合體演唱會中，依然能夠跟上他們的節奏，享受每一刻的激情和歡樂。

她開玩笑地說，希望能在60歲之前，看到GOT7再次站在同一個舞台上，與他們一同見證那一刻的光輝。

被問到打算追星到幾歲，阿雯笑說，「去見『家人』，不會有人想著幾歲就不再見」，從來不會考慮到幾歲不能去，她要用健康變成追逐繁星時最好的應援。如今沒有人會認為追星有年齡限制，反而怕固步自封，40歲也會覺得自己是「老人」。