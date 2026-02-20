SJ藍色星海不只浪漫 追星手燈照亮憂鬱黑洞

身處黑暗擁抱繁星燦爛，小狗兔（化名）迷惘青春期相遇Kpop韓流群星，15年追星，照亮憂鬱症黑洞，去年韓團SuperJunior演唱會舞台離她很遠，但手燈點亮藍色星海，心很近。

「妳不要被嚇到，我大約5歲的時候就開始這樣（憂鬱傾向）」，今年26歲的小狗兔一邊輕笑、一邊切下一小口蛋糕，淡淡地回答口中央社記者。

Super Junior完成3天台北大巨蛋Super Show 10演唱會後的某個午後，在一問一答之間，中央社記者插播了這一題「第一次覺得掉入憂鬱症黑洞是什麼時候？」

小狗兔說，每當墜入憂鬱，她總是對任何事情都提不起勁，但生活卻逼著人不停向前；於是她在掙扎中前行，不斷拖延，最後陷入惡性循環，看不到希望，也不知道明天在哪，「像泡在海水裡，游不上去。」

小狗兔回憶道，從小因為疾病的關係，很早就有憂鬱傾向，「國小1年級幾乎哭1年，3年級換班又哭了1年」，環境適應不良這件事直到高年級也沒有改善，當時的教室被安排在4樓，她每天都想著要不要往下跳。就在那段最黑暗的時間，追星找上了小狗兔，韓團少女時代成員秀英，成了她生命中的第一顆星。

笑起來亮眼、性格開朗的秀英，是小狗兔嚮往的模樣，她想活成那樣的人。從那之後，少女時代、SISTAR、MAMAMOO，還有追本命（真愛）時總是會看到的Super Junior，許多二代團成了她迷惘青春期裡的光與支撐。

即使在學校不愉快，但小狗兔的生活有了期盼，回家後看偶像舞台、團綜，漸漸不在意、淡忘了當時的痛苦，只記得追星帶來的美好。國中開始有了「追星」作為共同話題，成為同儕潤滑劑，人際關係不再困難，也不再出現適應不良，「這是我最喜歡的時光。」

追星，讓小狗兔建立這樣的價值觀──比起活成別人眼中的漂亮模樣，她更想走自己的路，如同MAMAMOO的華莎說：「如果我不符合現代社會對於美的標準，那我就要成為新的標準。」

小狗兔回憶前SISTAR成員韶宥某次在節目中被問到「給演藝圈新人的人際建議」，給出的答覆是：「要跟見面時會說好的話、說有幫助的話的人多相處」，這句話被當時17歲的小狗兔視為「適用於各情境」的提醒。

「我終於被確診是憂鬱症」，小狗兔說，自2019年韓國演藝圈爆出性犯罪事件後，他幾乎停止追星，把所有心力都投入課業，卻出乎意料跌入低谷。

追星，讓人際網路不至於斷裂，對她來說，是一股重要的支撐力量。

小狗兔從2020年開始藥物治療，就在那年的某一天，他窩進棉被邊哭邊滑手機，意外看到Super Junior成員厲旭和始源的「恰信一搜」（我有信心）的吵架搞笑影片，久違真心笑出聲。

小狗兔在2025年回頭追星，11月15日走進台北大巨蛋參加Super Junior出道20週年演唱會，成為藍色手燈海裡的數萬分之一，當年在節目上熟悉的Super Junior、勇於表達愛的成員李東海，有了他們相伴，追星與治療並肩同行，她漸漸穩定。

對她而言，追星是找到依靠，這和有沒有憂鬱症無關，人生本來就是在尋找支撐、尋找一個救生圈，「追星就是被偶像吸引，然後在他們身上發現自身狀態的投射，雖然你們總追著我跑，但我其實很喜歡被你們追到這麼煩。」

小狗兔用跑的去見她在深海中的追星「救生圈」，她笑著說，即使人生狼狽，還是能搶到人生首場萬人演唱會的門票，「未來等著我們的，不一定只有破爛，也會有美好。」

小狗兔說，還記得最近一次被偶像感動的瞬間是一句話，Super Junior成員東海說過，「人不是因為幸福才笑，是因為笑而幸福」，她至今仍反覆咀嚼這句話，也想親自試試看，是否真的能因為笑，而慢慢走向幸福。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980