在捷運被阿嬤喊「帥哥」問1事 他驚訝怎被看穿能回答 網曝可能原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
不少外籍人士精通國語，比利時籍的KEVIN分享昨天在台北市搭捷運時，被台灣阿嬤搭訕，他表示，對方喊他「帥哥」，讓他驚訝的是意圖，尤其「我整張白人臉站在那裡」，讓他好奇「阿嬤是不是會通靈？」

「我就不是台灣人」。KEVIN昨天在Threads發文，指他昨天搭捷運，有阿嬤拍他一下，問「帥哥，龍山寺是搭這邊的車嗎？」讓他驚訝的是他外表就是白種人，「阿嬤到底哪來的自信覺得我會講中文？其實我真的會」。但那一瞬間，他比較好奇的是，阿嬤是不是會通靈？

其他網友表示，「阿嬤只是看誰帥，就跟誰問路而已」、「台灣外國人的平均中文能力，應該高於台灣人的平均中文能力」、「阿嬤已經拍下去了，拍完才發現是外國人，不問也不行了」、「很好，表示台灣人愈來愈沒種族歧視」、「身為60歲阿嬤本人，我懂。阿嬤的邏輯是：碰到帥的就問，對不對是其次，臉好看比較好開口，問錯了也沒損失。全球遊牧的路上， 發現大家對老太太（我）都相對親切，即使自己不知道也會想辦法幫忙」、「我還遇到日本人直接用日文問我，奇怪？預設是全台灣人都通過日檢嗎」。

也有網友分享在國外被問路經驗，「我在俄羅斯公車站會地鐵站也超容易被阿嬤問路，而且有時是問東南西北方向」、「我台灣人，但我去西班牙、加拿大等地旅遊，也常被擋下來問路」。

