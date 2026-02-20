今起至收假日中南部熱如初夏 日夜溫差增大「恐突破10度」

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

今天大年初四，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至周日收假日，環境風場將由偏東風轉至東南風，迎風面的東北部及東半部地區雲多、短暫陣雨；西半部下沉氣流影響，天氣穩定，高溫晴朗。

溫度方面，他說，東半部地區高溫可達25至28度，西半部地區白天高溫更在26至30度或以上，澎湖地區24至27度，金門馬祖地區最高溫也分別在22至25及16至19度之間。

他提醒，中南部日夜溫差增大，有機會突破10度或以上，注意早晚氣溫變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中南部熱如初夏，宜花東持續有雨。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
