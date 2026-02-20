今零星飄雨將好轉 吳德榮：初五起溫暖微熱逼近30度高溫 恐濃霧擾交通

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部清晨有零星飄雨，白天起逐漸轉多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北舒適中南微熱、晚偏涼，日夜溫差大。本報資料照片
今天大年初四，北部今晨有零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北部有鬆散雲層通過，伴隨弱降水回波。

吳德榮表示，今天北部清晨有零星飄雨，白天起逐漸轉多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北舒適中南微熱、晚偏涼，日夜溫差大。北部13至23度、中部13至28度、南部13至29度、東部13至28度。

明天大年初五至下周二白天台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；他說，各地白天溫暖微熱，高溫逐日逼近30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。

至於何時天氣再有變化？吳德榮表示，下周二晚至下周三另一波東北季風南下，北部及東半部轉涼有局部雨。下周四起又有春季短波的頻繁活動，晴雨交替、甚至一日多變，為易降雨的型態，也挑戰各國模式的模擬能力，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 機率 東北季風

