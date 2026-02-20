諾羅病毒多可怕？ 蘇一峰發現賴總統當時1情況：恐有一定的感染機會

賴清德總統初二到台南祀典武廟參拜時，身旁的主委林培火（左二）突然劇烈嘔吐，事後透露自己感染諾羅病毒，外界關心賴總統健康狀況。台北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，諾羅病毒傳染力極強，這樣的嘔吐物中含億萬顆病毒。只需極少量（約10至100個）病毒粒子即可致病。總統似乎也被嘔吐物噴濺到，有一定的感染機會。

蘇一峰昨天在臉書發文，他表示，諾羅病毒主要透過糞口途徑、嘔吐飛沫、接觸汙染物，或食用受汙染食物傳播。患者在症狀解除後48小時內仍具高度傳染力，甚至恢復後2周內糞便中仍有病毒。酒精無法消滅病毒，需用稀釋漂白水消毒。

關於諾羅病毒的傳染力多強？「一人得病，全家遭殃」是典型特徵，常導致集體感染。蘇一峰說，病毒存活期長，病毒在體外環境可存活長達3周，且對酒精和乾洗手具抵抗力。

傳染的主要途徑？蘇一峰表示，包括糞口途徑，吃下受患者嘔吐物或排泄物汙染的食物、水源。接觸傳染，觸摸遭汙染的環境表面後再碰觸自己的口、鼻或眼睛黏膜。飛沫傳染，患者嘔吐時所產生的飛沫可導致吸入者感染。

他說，患者在腹瀉或嘔吐等急性症狀停止後的48小時內仍有高感染力，甚至在痊癒後2周內糞便仍可能帶有病毒。預防關鍵是正確洗手，必須用肥皂及清水清洗，酒精消毒無效。環境消毒方面，處理嘔吐物或汙染物時應配戴口罩、手套，並使用1:50稀釋漂白水（1000ppm）進行消毒。飲食衛生方面，食物需徹底煮熟，避免生食生飲。 賴總統左側肩膀和手臂衣物疑沾附嘔吐物。本報資料照片