大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝
今天大年初四，中央氣象署表示，東南風迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，由於中層水氣稍增多，基隆北海岸、大台北及中部以北山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。
氣溫方面，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，但整體氣溫呈持續回升的趨勢；預測各地低溫14至17度，高溫在北部、東北部及東部約20至23度，中部及東南部約24、25度，南部地區可達27度。
離島天氣，澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，13至21度，馬祖晴時多雲，11至16度。
明天初五至下周二白天各地早晚仍涼，日夜溫差大；風向轉為東南風，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區有零星短暫陣雨。下周二晚起至下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五起東北季風增強，北部及東北部天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；下周五至3月1日華南雲雨區東移，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，預報不確定性較大，留意最新預報資訊。
今天清晨至上午中部以北地區、明天至周日馬祖及周日金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。
