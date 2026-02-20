不斷更新／初四北返車潮湧現 國道11地雷路段曝 建議上午9時前出發

聯合報／ 記者甘芝萁楊德宜／台北即時報導
今天以北返車流為主，高速公路局預估今天國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。圖為大年初二的國道路況。本報資料照片
今天以北返車流為主，高速公路局預估今天國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。圖為大年初二的國道路況。本報資料照片

（5:00更新）

今天為春節連續假期初四，目前國道各區路段車流順暢。今天凌晨1時55分，國道1號五楊高架南下楊梅休息站入口，有1輛自小客車擦撞島頭後，再撞自小客車事故，該起事故已於凌晨3時23分排除。

高速公路局預估今天國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

今天以北返車流為主，高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：

1、匝道封閉：10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2、高乘載管制：13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

3、收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。

4、另有開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 高公局

延伸閱讀

年初四北返車流為主 國1北向西螺-埔鹽等「11大路段易塞」

不斷更新／初三國道塞翻多處「紫爆」 高公局建議北返這時再上路

不斷更新／初一走春國道下午11地雷路段曝 南下北返車流湧現

走春看路況！明天初一省道預估爆出遊車潮 12地雷路段需注意

相關新聞

財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元

大樂透、威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。

影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

春節送禮旺季，卻有民眾在社群平台爆料，高雄老字號不二緻果春節禮盒疑似踩到食安地雷，原PO在Threads發文直呼禮盒有驚...

年初四北返車流為主 國1北向西螺-埔鹽等「11大路段易塞」

明日(2/20)為春節連續假期初四，交通部高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.4...

地牛翻身！花蓮22:09近海發生規模3.9淺層地震 最大震度2級

2月19日晚間22時09分，花蓮縣近海發生芮氏規模3.9淺層地震，最大震度花蓮2級，周邊五縣有輕微感受。

初四東台灣易雨！中部以北留意有霧影響視線 一圖看降水趨勢

明(2/20)是大年初四，氣象署表示，初四水氣增多，東台灣易雨，北北基及中部以北山區零星雨，由於春意漸濃，氣象署也提醒未...

北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

一位急診醫師在臉書分享，近期一位30歲女性，蜘蛛網膜下腔出血需緊急手術，雙北卻無加護病房（ICU）可用，事後衛福部次長林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。