地牛翻身！花蓮22:09近海發生規模3.9淺層地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
2026年2月19日晚上10時09分，花蓮縣近海發生一起芮氏規模3.9的淺層地震，震源深度34.5公里。震央位於花蓮縣政府東南約13.4公里處，屬於花蓮近海地區。示意圖/AI生成
2026年2月19日晚上10時09分，花蓮縣近海發生一起芮氏規模3.9的淺層地震，震源深度34.5公里。震央位於花蓮縣政府東南約13.4公里處，屬於花蓮近海地區。此次地震屬於淺層地震，震度分級最高為2級，對該地區民眾造成輕微搖晃感受。

最大震度2級地區:花蓮縣

花蓮縣西寶地區觀測到最大震度2級，屬於輕震範圍，大多數人可感受到搖晃，電燈及懸掛物輕微擺動，靜止中的汽車亦有輕微晃動。此震度尚屬安全範圍，通常不會引起建物損害或明顯恐慌。

最大震度1級地區:南投縣、臺中市、宜蘭縣、彰化縣

南投、臺中、宜蘭及彰化等周邊縣市有部分地區感受到微弱震動，民眾可能感覺微小搖晃，但多未察覺或感受甚微，室內物品無明顯晃動。

本次地震規模與震度皆屬較低，無明顯災情通報。由於震度均小於3級，民眾宜持續注意平時防震準備，遵守「趴下、掩護、穩住」原則，即便感受微震也能安心應對。建議檢查居家環境安全，確保家具固定穩固，避免餘震可能帶來的影響。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

2026年2月19日晚上10時09分，花蓮縣近海發生一起芮氏規模3.9的淺層地震，震源深度34.5公里。震央位於花蓮縣政府東南約13.4公里處，屬於花蓮近海地區。圖／擷自氣象署
2026年2月19日晚上10時09分，花蓮縣近海發生一起芮氏規模3.9的淺層地震，震源深度34.5公里。震央位於花蓮縣政府東南約13.4公里處，屬於花蓮近海地區。圖／擷自氣象署

