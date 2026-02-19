聽新聞
財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元
大樂透、威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。
此外，大樂透春節加碼獎項中，大紅包開出28組，總中獎注數為35注，其中24組為單注中獎，3組為2注均分，1組為5注均分；本期小紅包開出42組，總中獎注數為52注，其中33組為單注中獎，8組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為224組，剩餘256組，累積開出小紅包組數為324組，剩餘476組，明日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。
威力彩本期獎號第一區由小到大依序為02、03、06、12、23、27，第二區中獎號碼為04。
大樂透中獎號碼由小到大依序為20、28、29、31、35、41，特別號為06。
春節大紅包獎號，由小到大為05、12、13、14、23、25、30、36、46，春節小紅包獎號為39。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
