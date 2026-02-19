快訊

財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
大樂透、威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。圖／本報資料照片
大樂透威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。

此外，大樂透春節加碼獎項中，大紅包開出28組，總中獎注數為35注，其中24組為單注中獎，3組為2注均分，1組為5注均分；本期小紅包開出42組，總中獎注數為52注，其中33組為單注中獎，8組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為224組，剩餘256組，累積開出小紅包組數為324組，剩餘476組，明日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

威力彩本期獎號第一區由小到大依序為02、03、06、12、23、27，第二區中獎號碼為04。

大樂透中獎號碼由小到大依序為20、28、29、31、35、41，特別號為06。

春節大紅包獎號，由小到大為05、12、13、14、23、25、30、36、46，春節小紅包獎號為39。

