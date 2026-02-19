快訊

中央社／ 台北19日電

今彩539第115044期開獎，中獎號碼15、19、25、08、27。3星彩中獎號碼275，4星彩中獎號碼8739。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

