影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

春節送禮旺季，卻有民眾在社群平台爆料，高雄老字號不二緻果春節禮盒疑似踩到食安地雷，原PO在Threads發文直呼禮盒有驚喜，指產品仍在有效期限內，家人一口咬下才驚覺糕餅早已發霉「長毛」，且不只一例，引發網友一片譁然。業者對此致歉，坦承製程管理不當；高市衛生局將依法開罰。

原PO表示，該款糕餅效期標示到2月18日，但2月17日開封時就發現發霉，有的整顆長毛、有的布滿霉斑，忍不住發問「有人遇到一樣的問題嗎，還是我太幸運？」

貼文曝光後，不少網友湧入留言區「我們家的也這樣，今天打去客服」、「親戚有買，16日拆開也是有」、「我們的也發霉，這樣的食安問題太嚴重」、「加1，除夕也吃到一顆發霉的，超扯」。

對此，業者隨即留言致歉並說明，表示已與工廠確認製程，該款聚寶糕為每日新鮮製作，未添加防腐劑，此次發生發霉情形，研判可能因熬煮時間不足，導致水分未完全收乾，加上高雄氣溫偏高，產品採密封包裝，進而影響保存狀況。

業者強調，已要求生產單位檢討製程並加強品管，也請消費者透過私訊聯繫，以便辦理退換貨、賠償及產品回收事宜，並再次向消費者致歉。

高市衛生局調查，今天派員前往稽查生產工廠，現場已無同批號產品，檢視同製程不同效期的留樣食品，未見發霉情形。不過，業者坦承，民眾反映的問題產品確為其生產製作，疑因製程條件管制不當，導致產品在有效期限內出現發霉情形。

衛生局指出，該問題產品仍在有效期限內，將依食品安全衛生管理法第15條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

另依食品良好衛生規範準則查察，已現場輔導業者立即改善半成品與垃圾桶位置距離等作業動線問題，並確認業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險。

高雄不二緻果春節糕餅禮盒遭爆發霉，衛生局派員稽查生產工廠。圖／高雄市衛生局提供