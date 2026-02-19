年初四北返車流為主 國1北向西螺-埔鹽等「11大路段易塞」

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
明日(2/20)為春節連續假期初四，交通部高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。示意圖／記者邱德祥攝影
明日(2/20)為春節連續假期初四，交通部高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局表示，明日以北返車流為主，高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口實施匝道封閉。13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口實施高乘載管制。另外還有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費，開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，如有精神不佳情形請至服務區或下交流道休息，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

年初四北返車流為主。高公局提供
年初四北返車流為主，高公局估11大路段易塞。高公局提供
年初四北返車流為主，高公局估11大路段易塞。高公局提供
年初四北返車流為主，高公局估11大路段易塞。高公局提供
年初四北返車流為主，高公局估11大路段易塞。高公局提供
年初四北返車流為主，高公局估11大路段易塞。高公局提供
年初四北返車流為主，高公局估11大路段易塞。高公局提供
