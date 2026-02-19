初四東台灣易雨！中部以北留意有霧影響視線 一圖看降水趨勢

明(2/20)是大年初四，氣象署表示，初四水氣增多，東台灣易雨，北北基及中部以北山區零星雨，由於春意漸濃，氣象署也提醒未來一周各地早晚涼、日夜溫差大，明日中部以北地區清晨到上午注意低雲或霧況，下周二晚起到周三則有鋒面通過，東北季風稍微增強。

在降雨與雲量分佈方面，受水氣稍增的影響，北部及東半部地區的民眾出門建議隨身攜帶輕便雨具。初四包括基隆北海岸、台北、新北以及整個東半部（宜蘭、花蓮、台東）地區雲量普遍偏多，且東部地區降雨機率相對較高，中部以北的山區，則可能出現零星的短暫陣雨。中南部地區的天氣依舊維持穩定，大多為多雲到晴的好天氣，陽光露臉的機率高，適合戶外活動。離島的馬祖、金門與澎湖則以多雲為主，整體風浪尚稱平穩。

氣溫部分，明天北部及宜蘭地區的全日氣溫約落在16至22度間，體感偏向舒適微涼；花東氣溫則為17到24度。中部地區的高溫可達24度，但清晨低溫僅約16度；南部地區最為溫暖，高溫甚至可觸及25度，低溫約18度。中南部日夜溫差大。

最後，氣象署特別提醒明天有開車往返南北需求的民眾，中部以北地區在清晨至上午這段時間，極易出現局部低雲或霧氣影響視線。展望接下來的天氣，2/21初五起水氣將會進一步減少，各地高溫還會持續攀升，直到下周二晚起鋒面通過前，全台都將維持這種溫暖如春但溫差大的天氣型態。 氣象署表示，初四水氣增多，東台灣易雨，北北基及中部以北山區零星雨，由於春意漸濃，氣象署也提醒未來一周各地早晚涼、日夜溫差大，明日中部以北地區清晨到上午注意低雲或霧況。 圖／擷自氣象署