領完紅包想做愛心 衛福部提醒：捐款NGO前認明公益勸募字號及工作證

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民眾春節開心回家領紅包，除存在銀行，也有人選擇將紅包錢捐給非營利組織（NGO），在寒冬中幫助弱勢。本報資料照片。
民眾春節開心回家領紅包，除存在銀行，也有人選擇將紅包錢捐給非營利組織（NGO），在寒冬中幫助弱勢。衛福部社工司指出，歷年若遇國內外大型災害，民眾捐款多會單向湧入，導致NGO募款來源減少，去年國內遇丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖溢流等，NGO捐款下滑情況恐再現，而民眾在年後領到紅包、年終獎金欲捐款NGO時，應認明合法勸募字號，避免受騙。

衛福部社工司指出，遇重大災害時，民眾宣款多會湧入災害捐款專案，導致NGO獲得捐款變少，部分NGO可能利用尾牙季、春節前後，民眾領到年終獎金、紅包時，鼓勵多做善事，關心弱勢團體，發揮愛心讓有需要的民眾好過一點，讓捐款成為紅包用途之一，不過，實際勸募金額是否真會因此成長，須待每年3月底公布的全國勸募資訊出爐才能確認。

為維護捐款人權益，妥善運用社會資源，有效管理勸募行為，衛福部設置「公益勸募管理系統」（網址：https://sasw.mohw.gov.tw/app39/）。衛福部社工司指出，民眾可在此網站查詢經衛福部或地方政府許可的勸募活動，並進一步查看活動用途、財物使用計畫、募款紀錄及服務成果，了解捐款運用情形及流向，選擇想要捐款的勸募活動。

衛福部社工司提醒，民眾發揮愛心，響應捐款前，應認明主管機關許可的勸募活動，以及許可勸募期間是否在有效期間內，勸募團體進行勸募活動時，也應該主動出示主管機關許可文件，及該勸募團體發製的工作證。民眾捐款後，應確認所收到捐款收據，是否註明勸募許可文號及勸募專戶，捐款收據可妥善量留存，作為申報綜合所得稅時的列舉扣除額。

衛福部社工司指出，若對勸募規則不理解，民眾可上公益勸募管理系統網站「訊息公告／宣導專區」瀏覽「勸募要合法，捐款停看聽」短片，認識更多公益勸募的資訊。

捐款 衛福部 紅包

