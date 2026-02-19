北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

一位急診醫師在臉書分享，近期一位30歲女性，蜘蛛網膜下腔出血需緊急手術，雙北卻無加護病房（ICU）可用，事後衛福部次長林靜儀再發文批評這篇臉書文章為「做夢」，引發各醫院醫師不滿。春節連假為急診壅塞高峰期，今天中午12時台北地區共9位病患等待ICU病床，不過，衛福部分析，本日ICU待床人數，已較往前2年少。

據衛福部健保署急重症醫療量能動態統計，今天中午12時台北地區共9位病患等待ICU病床，龍頭醫院台大醫院共2人待床，至下午15時則剩下1人待床，該院急診醫學部主任張維典分析，院內透過配床政策紓解病人，動態統計雖有零星病人待床，但後續均順利安排加護病房住院，且截至今天下午為止，台大醫院ICU病房仍有10多床空床，仍有餘裕收治病人。

為掌握春節醫療量能，衛福部今年要求各家醫院每天回報多項「壅塞指標」數值，項目包括檢傷分類1級病人，在6小時內轉入加護病房的比率，藉以了解急診運作效率。衛福部醫事司司長劉越萍指出，今天各家通報ICU空床較往年多，待床病人比前兩年都少，一般待床病人雖較去年少，但較前年略多，綜合評估各家醫院床位仍屬寬裕，也未收到異常通報。

張維典指出，台大醫院備戰春節壅塞，制定多項策略，包括加護病房雖以專科照顧為前提，但若滿床、不得已時，內科系病人可借用外科系加護病房，截至今天大年初三下午，院內醫療量能仍有餘裕，不過，今年春節連假時間長，從小年夜一路放到大年初六，長達9天假期時間，病人逐漸累積，且在加護病房病人，未必住院一天就能出院，因此「初五、初六將是關鍵的兩天。」

若非緊急需要，民眾因習俗，多選擇不在過年期間動手術。張維典指出，年前手術後病人若恢復良好，均陸續出院、回家過年，包括加護病房在內，院內各病房陸續空出，小年夜開始因門診停診，急診開始陸續收治病人，來診人數雖比平時繁忙，但在政策鼓勵基層開診、分流至假日急症中心（UCC）情況下，目前醫院暫留病床病人不多，已無過去「病人滿到走廊情況。」

張維典指出，台大醫院與台北市立聯合醫院合作，轉介病人收治住院，在台大醫院院內也多開設2個外科系病房，收治不分科別急診病人，急診壅塞情況比往年好上許多，對病人而言提升醫療品質，對值班醫護同仁，也可減輕壓力，但面對收假前兩天，反鄉過年民眾回台北準備上班，醫療需求恐開始湧現，「各醫院面對今年特別長的年假，均嚴陣以待，希望不要湧入大量人潮。」