春節曆法不是農曆、也不是陰曆 學者：正確稱呼民間早有答案

每逢春節期間，「Chinese New Year」與「Lunar New Year」的用語之爭總會浮上檯面，還有專家指出傳統曆法其實不是陰曆也不是農曆。究竟傳統曆法的源流與根據是什麼？又該怎麼用曆法稱呼春節才正確？中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」發現，歷史脈絡可追溯至兩千多年前的漢武帝。

傳統的這套曆法，早在漢武帝的太初元年、西元前104年，由鄧平、唐都、落下閎及司馬遷等專家所制定，所以被稱為《太初曆》。

臺灣史專家蔡正元博士指出，《太初曆》以冬至為重要基準：先以白晝最短之日（冬至）作為節氣定位，再以冬至後第二個朔日（新月）定為歲首，這是當時所稱的「元旦」。此一制度成為往後兩千年華人社會計算歲時節令的重要依據。

有人以為傳統曆法是根據月亮訂定，所以相對太陽曆法被稱為陽曆，傳統曆法可以叫陰曆。蔡正元特別指出這種說法的錯誤，因為冬至是用「陽曆」訂定，元旦則是用「陰曆」訂定。正因如此，《太初曆》是「陰陽合曆」，既不是「陽曆」，也不是「陰曆」。正因傳統曆法不是月亮曆法，所以不能叫陰曆或是翻譯成Lunar New Year；而且使用者也不只是農民，所以稱為農曆也不正確。臺灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚則指出，臺灣民間對傳統曆法的稱呼不是陰曆或農曆，只要問問耆老就知道，民間是用「舊曆」稱呼，這樣反而正確。用舊曆新年稱呼、英文應該是Traditional New Year。

值得一提的是，孫中山與蔣介石兩人也偏愛新曆；袁世凱則支持傳統曆法。

西元1912年1月1日，孫中山就任中華民國臨時大總統，發布「中華民國元年元旦」命令，正式採用公曆（陽曆）紀年，原本依《太初曆》所稱的「元旦」被公曆1月1日取代。西元1914年，時任大總統的袁世凱頒令，將傳統的歲首改稱「春節」，並訂為法定假日。其實「春節」一詞，原指歲末年初的一長段節慶時期（約自臘月二十三至元宵節），而不是專指一天，但從此以後逐漸專指舊曆大年初一。西元1929年，國民政府主席蔣介石下令推動全面使用公曆，限制民間依照舊曆慶祝新年。由於社會反彈強烈，相關禁令於翌年解除。

西元2009年，聯合國教科文組織把「Spring Festival, social practices of the Chinese people in celebration of traditional new year」列入人類非物質文化遺產名錄，肯定其文化價值。

西元2023年12月22日，聯合國大會通過決議，將「Lunar New Year」列為聯合國官方假日之一。官方英文名稱採用「Lunar New Year」，未使用「Chinese Calendar」。蔡正元的解讀是聯合國為了顧及東亞許多國家共享此一節慶的現實。

聚傳媒