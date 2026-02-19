買健身課程避糾紛 消保官提醒詳閱教練、期限及退費等規定

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市消保官鍾佳儒今天提醒民眾，前往健身中心購買教練課程，要詳閱契約中指定教練、課程期限及退費標準等規定，保護自身權益。圖／新北市法制局消保官室提供
民眾春節年假放鬆身心、享用美食後，若想用紅包或年終獎金，前往健身中心購買教練課程，新北市消費者保護官今天提醒要詳閱契約中，指定教練、課程期限及退費標準等規定，避免發現不符需求，欲解約要付高額違約金，甚至「倒貼錢」的困境。

新北市法制局消保官鍾佳儒說，許多民眾在享受完春節豐盛大餐後，期望新的一年能「馬」上瘦身、強健體魄，會到各大健身中心購買教練課程。近期處理消費爭議事件發現，坊間仍有販售高額堂數課程或不當解約條款引發的糾紛，提醒消費者務必審慎詳閱「健身教練服務定型化契約」。

新北消保官室日前曾有消費者申訴，向某健身業者購買健身教練課程，後來想解除契約，但業者未於法定期限內退費，甚至告知解約需再支付2萬多元，才能停止後續分期付款，否則就要繼續履約，將剩餘堂數用完。

消保官了解後，發現爭議點在契約單張合約堂數過高，且涉及定型化契約中，關於指定教練及定時扣課等重要事項未充分告知。單張合約堂數過高，不僅增加消費者履約風險，也容易衍生消費糾紛。

鍾佳儒指出，依照教育部訂頒「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應明確記載服務種類、堂數及期限，簽約前消費者應有3天以上之契約審閱期。

解約退費部分，消費者於契約期限屆滿前得隨時終止契約，業者在計算退費時，應以已繳費用扣除「已使用堂數乘以每堂平均價格」，至多僅能再扣除應退餘額20%（上限不得逾9000元）的手續費，並不得另立名目多收費用，或要求消費者支付超過法規上限之違約金。

消保官室建議業者應對單人對單堂數予以限制，若消費者購買課程量累計已達每周平均逾5堂課，消費者有權依規定終止契約，業者不得收取手續費或違約金。

鍾佳儒提醒消費者，在簽署健身教練契約或辦理資融分期前，務必衡量自身時間與體力，切勿因人情壓力或優惠誘惑而衝動簽約。若遇消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線諮詢，維護自身權益。

新北市消費者保護官今天提醒民眾，前往健身中心購買教練課程，要詳閱契約中指定教練、課程期限及退費標準等規定，保護自身權益。圖／新北市法制局消保官室提供
