疑中風、嚴重骨折⋯UCC分流急診病人 初二7人次因重症須後送

以往春節連假為各家醫院急診壅塞高峰期，為紓解看診人流，衛福部今年祭出假日急症中心（UCC）全台開設13據點，多設於沒有急診部門的地區醫院。衛福部健保署公布最新統計，UCC自11月2日上路以來，看診人次在2月17日大年初一首次突破千人，不過，初二單日內，就有7名患者至UCC就醫後，因病情嚴重需轉送大醫院急診進一步治療。

衛福部長石崇良今天隨行政院長卓榮泰等人，至UCC據點之一，高雄市文雄醫院了解UCC春節運作情形。石崇良說，今年春節9日假期，全台13處UCC據點，除2月16日除夕，及2月21日初五外，其餘7天均從早上8時開診至下午5時，連假首日2月14日UCC就診人次450人次，2月15日569人次，2月17日大年初一1012人次，2月18日大年初二達1132人次。

健保署署長陳亮妤說，春節連假UCC服務人數明顯成長，從去年11月2日開設後，每天約200人次，至大年初一看診人次首度突破千人，而健保署也在今年祭出16億元春節獎勵金，盼增加基層診所醫師開診意願，2月19日初三至2月21日大年初五，基層診所開診情形與去年同期相比，分別增加600至1200家開診，呼籲民眾「小病別衝大醫院」，「急而不重疾病」可前往UCC就診。

健保署統計2月18日大年初二UCC就診民眾疾病類型，以發燒及呼吸道感染最多，達530人次占比約5成，腸胃道感染179人次占比約15%，小兒急性不適，包括發燒、呼吸道疾病、腸胃道疾病、外傷等，共129人次，占12%。不過，政府大力宣導UCC，部分民眾至UCC就診後，卻因疾病嚴重，無法在UCC處理，而需轉送大醫院急診部門處置，光是初二單日，有7人緊急轉院。

健保署主任秘書劉林義說，初二當天在UCC就診，經醫護判斷需後送的病人共7人次，其中3人是在台南地區UCC就醫，1人疑似中風、1人嚴重骨折、1人嚴重脫水需緊急後送；另有2名患者因排尿困難，疑似急性腎衰竭需要轉院；其餘2人診斷為肺炎，均在桃園地區UCC就診，其中1人要求轉送林口長庚醫院，另一人則被轉送到聖保祿醫院，前述轉院均透過綠色通道即時轉送。

石崇良指出，春節期間民眾就醫需求，多為呼吸道或腸胃道感染，急診就醫人次為平時1.5至1.7倍之多，以目前春節UCC單日就診約千人規模，可一定程度分流輕症患者，盼民眾共同配合分流就醫模式，讓有限醫療資源得到最佳運用，並提醒民眾連假期間，多注意自身健康。