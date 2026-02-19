快訊

獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

霸氣捐贈大阪市價值逾1億金塊「指定這用途」 市長訝異：難以想像的數字

一路忙到深夜…啦啦隊女神變餐廳洗碗工 過年狂洗10小時嘆辛苦

聽新聞
0:00 / 0:00

疑中風、嚴重骨折⋯UCC分流急診病人 初二7人次因重症須後送

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署公布最新統計，UCC自11月2日上路以來，看診人次在2月17日大年初一首次突破千人，不過，初二單日內，就有7名患者至UCC就醫後，因病情嚴重需轉送大醫院急診進一步治療。急診室示意圖，非新聞當事人。本報資料照片。
衛福部健保署公布最新統計，UCC自11月2日上路以來，看診人次在2月17日大年初一首次突破千人，不過，初二單日內，就有7名患者至UCC就醫後，因病情嚴重需轉送大醫院急診進一步治療。急診室示意圖，非新聞當事人。本報資料照片。

以往春節連假為各家醫院急診壅塞高峰期，為紓解看診人流，衛福部今年祭出假日急症中心（UCC）全台開設13據點，多設於沒有急診部門的地區醫院。衛福部健保署公布最新統計，UCC自11月2日上路以來，看診人次在2月17日大年初一首次突破千人，不過，初二單日內，就有7名患者至UCC就醫後，因病情嚴重需轉送大醫院急診進一步治療。

衛福部長石崇良今天隨行政院長卓榮泰等人，至UCC據點之一，高雄市文雄醫院了解UCC春節運作情形。石崇良說，今年春節9日假期，全台13處UCC據點，除2月16日除夕，及2月21日初五外，其餘7天均從早上8時開診至下午5時，連假首日2月14日UCC就診人次450人次，2月15日569人次，2月17日大年初一1012人次，2月18日大年初二達1132人次。

健保署署長陳亮妤說，春節連假UCC服務人數明顯成長，從去年11月2日開設後，每天約200人次，至大年初一看診人次首度突破千人，而健保署也在今年祭出16億元春節獎勵金，盼增加基層診所醫師開診意願，2月19日初三至2月21日大年初五，基層診所開診情形與去年同期相比，分別增加600至1200家開診，呼籲民眾「小病別衝大醫院」，「急而不重疾病」可前往UCC就診。

健保署統計2月18日大年初二UCC就診民眾疾病類型，以發燒及呼吸道感染最多，達530人次占比約5成，腸胃道感染179人次占比約15%，小兒急性不適，包括發燒、呼吸道疾病、腸胃道疾病、外傷等，共129人次，占12%。不過，政府大力宣導UCC，部分民眾至UCC就診後，卻因疾病嚴重，無法在UCC處理，而需轉送大醫院急診部門處置，光是初二單日，有7人緊急轉院。

健保署主任秘書劉林義說，初二當天在UCC就診，經醫護判斷需後送的病人共7人次，其中3人是在台南地區UCC就醫，1人疑似中風、1人嚴重骨折、1人嚴重脫水需緊急後送；另有2名患者因排尿困難，疑似急性腎衰竭需要轉院；其餘2人診斷為肺炎，均在桃園地區UCC就診，其中1人要求轉送林口長庚醫院，另一人則被轉送到聖保祿醫院，前述轉院均透過綠色通道即時轉送。

石崇良指出，春節期間民眾就醫需求，多為呼吸道或腸胃道感染，急診就醫人次為平時1.5至1.7倍之多，以目前春節UCC單日就診約千人規模，可一定程度分流輕症患者，盼民眾共同配合分流就醫模式，讓有限醫療資源得到最佳運用，並提醒民眾連假期間，多注意自身健康。

健保署 春節 連假

延伸閱讀

假日輕急症中心首度春節上路 卓榮泰：未來擴大推動到重要連假

初一急診迎高峰 台大醫院候床仍逾50人 石崇良：初二成關鍵觀察日

醫師爆雙北ICU沒空床無法轉院 石崇良今公布最新候床數字

蔣萬安向衛福部爭取北市聯醫繁重加給 石崇良：相較其他縣市有更多資源

相關新聞

春節曆法不是農曆、也不是陰曆 學者：正確稱呼民間早有答案

每逢春節期間，「Chinese New Year」與「Lunar New Year」的用語之爭總會浮上檯面，還有專家指出傳統曆法其實不是陰曆也不是農曆。究竟傳統曆法的源流與根據是什麼？又該怎麼用曆法稱呼春節才正確…

買健身課程避糾紛 消保官提醒詳閱教練、期限及退費等規定

民眾春節年假放鬆身心、享用美食後，若想用紅包或年終獎金，前往健身中心購買教練課程，新北市消費者保護官今天提醒要詳閱契約中...

疑中風、嚴重骨折⋯UCC分流急診病人 初二7人次因重症須後送

以往春節連假為各家醫院急診壅塞高峰期，為紓解看診人流，衛福部今年祭出假日急症中心（UCC）全台開設13據點，多設於沒有急...

北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑

一般地圖都是北方在上，但德國在台協會卻質疑，台北捷運地圖卻朝向各種不同的方向；德國在台協會表示，在德國，基本上所有地圖都...

紅包守衛戰！LINE、Whoscall、趨勢科技化身科技護身符打造防詐全攻略

隨著年終獎金與紅包入袋，農曆新年期間詐騙集團更加虎視眈眈。近期「AI詐騙」與「假投資、假網購」手法持續翻新，為了讓民眾能...

地瓜發芽、有黑色黏液先別丟！專家認證無毒又養生 保存勿放冰箱

天氣漸冷，路邊熱騰騰的烤地瓜總吸引人停下腳步。不過，若是自己買地瓜回家，時間一久，常見的狀況就是「怎麼發芽了？」甚至表面還出現一點黑黑的黏液，讓人擔心是不是壞掉。根據日媒FNN專欄中熟悉蔬果的專家堀基子指出，地瓜其實不只是營養豐富的冬季點心，更是具有深厚歷史的重要作物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。