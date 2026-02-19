北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑

一般地圖都是北方在上，但德國在台協會卻質疑，台北捷運地圖卻朝向各種不同的方向；德國在台協會表示，在德國，基本上所有地圖都是北方在上，沒有人會想到還能有別的畫法，因此，北捷的地圖讓可憐的德國老感到很困惑。

德國在台協會在臉書表示，沒錯：德國人喜歡明確的規則，而且通常也會遵守。這不只適用於法律，在其他領域也是如此。例如，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」。沒有人會想到還能有別的畫法，尤其是其他歐洲國家也都遵循這個規則。

德國在台協會表示，然而，台北捷運（MRT）的地圖卻朝向各種不同的方向，讓可憐的德國老感到很困惑。有時北在上，有時南或西或東在上。

德國在台協就舉例，光是北捷信義線台北101/世貿站的位置圖及轉乘資訊，就有北東南三個方向各自朝上的地圖；而北捷板南線亞東醫院站，也有地圖西方朝上。德國在台協會好奇，為什麼要用這麼不一致的方式來呈現嗎？

