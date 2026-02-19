快訊

好消息！陳光復初一重傷後「昏迷指數從5往上升」 家屬發聲

直播／南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
德國在台協會表示，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，沒有人會想到還能有別的畫法，因此，北捷的地圖讓可憐的德國老感到很困惑。 圖／擷自德國在台協會臉書
德國在台協會表示，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，沒有人會想到還能有別的畫法，因此，北捷的地圖讓可憐的德國老感到很困惑。 圖／擷自德國在台協會臉書

一般地圖都是北方在上，但德國在台協會卻質疑，台北捷運地圖卻朝向各種不同的方向；德國在台協會表示，在德國，基本上所有地圖都是北方在上，沒有人會想到還能有別的畫法，因此，北捷的地圖讓可憐的德國老感到很困惑。

德國在台協會在臉書表示，沒錯：德國人喜歡明確的規則，而且通常也會遵守。這不只適用於法律，在其他領域也是如此。例如，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」。沒有人會想到還能有別的畫法，尤其是其他歐洲國家也都遵循這個規則。

德國在台協會表示，然而，台北捷運（MRT）的地圖卻朝向各種不同的方向，讓可憐的德國老感到很困惑。有時北在上，有時南或西或東在上。

德國在台協就舉例，光是北捷信義線台北101/世貿站的位置圖及轉乘資訊，就有北東南三個方向各自朝上的地圖；而北捷板南線亞東醫院站，也有地圖西方朝上。德國在台協會好奇，為什麼要用這麼不一致的方式來呈現嗎？

德國在台協會 台北捷運 地圖

相關新聞

不斷更新／初三國道塞翻多處「紫爆」 高公局建議北返這時再上路

今天為春節連續假期初三，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為41.7百萬車公里，預估今天交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

賴總統遭嘔吐物噴濺⋯初二近2500人因腹瀉就診 疾管署：近9成染諾羅

賴清德總統昨天赴台南祀典武廟拜廟，儀式進行中該廟主委林培火劇烈嘔吐，波及賴總統左肩，林後續自述，家人感染諾羅導致忍不住嘔...

今起回暖適合走春 日夜溫差逾10度地區曝 收假日恐濃霧亂航班

今天是大年初三，清晨仍有大陸冷氣團影響，不過，中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，白天之後隨著大陸冷氣團逐漸減弱，溫...

過年走春各大景點、廟宇車位難求 醫：當心「停車場焦慮症」大爆發

春節期間，各大景點、廟宇、百貨公司湧進大批人潮，停車場往往是一位難求，許多人爆發「停車場焦慮症」，年節走春心情大受影響。

日本人妻「從厭惡到愛上」台灣番茄料理 老饕讚：懂吃！

一名嫁到台灣的日本女網友近日在社群平台「Threads」上分享了一段有趣的經歷，吸引了大批網友熱烈討論。她在貼文中提到，自己原本對番茄相當厭惡，但自從品嚐了台灣特有的吃法後，竟然愛上了番茄。

北捷大迷宮？地圖東南西北朝上各不同 德國在台協會：德國人很困惑

一般地圖都是北方在上，但德國在台協會卻質疑，台北捷運地圖卻朝向各種不同的方向；德國在台協會表示，在德國，基本上所有地圖都...

