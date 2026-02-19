紅包守衛戰！LINE、Whoscall、趨勢科技化身科技護身符打造防詐全攻略

隨著年終獎金與紅包入袋，農曆新年期間詐騙集團更加虎視眈眈。近期「AI詐騙」與「假投資、假網購」手法持續翻新，為了讓民眾能安心過好年，Whoscall、趨勢科技與LINE全都祭出最新防禦利器，從趣味貼圖、防詐模擬考到家庭守護圈，全方位協助民眾守護荷包。

Whoscall首款「已讀亂回」貼圖登場 幽默擊退拜年騷擾

春節期間是資金需求高峰，許多民眾常收到假扮銀行專員的貸款騷擾，或是聲稱有「飆股」的投資詐騙簡訊。Whoscall宣布推出首款官方LINE貼圖，由吉祥物「Vee」擔綱主角，內建多款「已讀亂回」語錄，例如「聽你在騙」、「我不是韭菜」、「假鬼假怪」等。當民眾在LINE遇到可疑的投資群組或陌生騷擾時，無須打字回應，只需丟出一張貼圖即可優雅終結話題，既能保護自己，也能在詐騙群組中達到「洗版」警示效果。

此外，Whoscall也與刑事局合作推出「防詐隨堂考」，民眾在過年期間只要閱讀指定的防詐快訊並完成測驗，不僅能提升識詐能力，還有機會獲得Yahoo購物金或兌換LINE Points等好禮。如果是遠傳電信用戶，Whoscall更推出獨家訂閱優惠，2月底前提供「進階版」前2個月免費試用，協助用戶自動封鎖騷擾號碼。

邰智源化身「邰大老師」開辦LINE防詐補習班

作為台灣人最常用的通訊軟體，LINE為了強化用戶的帳號安全，今年特別啟動「防詐補習班」計畫，邀請藝人邰智源化身嚴厲又幽默的「邰大老師」，透過「名師重點筆記」歸納出3大防詐口訣：「免費的，可能是假的」、「手機＋LINE認證碼＝馬上封鎖＋檢舉」、「再次登入＝最佳解」。

LINE官方特別提醒，詐騙集團常利用過年贈送貼圖、遊戲幣為誘餌，誘騙用戶交出認證碼。一旦交出代碼，帳號便可能遭到盜用。若不幸帳號被盜，應立即利用官方的「再次登入」功能搶回帳號主導權。為了讓民眾檢視自己的「防詐體質」，LINE也推出了「人間清醒防詐模擬考」，針對社交陷阱、網購詐騙等情境設計考題。民眾可趁著過年團聚時與親友一起測驗，看看誰是「詐騙終結者」，誰又是容易受騙的「天選大肥羊」。

趨勢科技首創「家庭守護圈」AI預警守護家中長輩

隨著AI技術普及，詐騙內容已能透過深偽技術（Deepfake）生成高度逼真的影像與聲音。趨勢科技示警，AI詐騙已成全球主流，特別是過年期間採買年貨、接收物流通知時，最容易誤點釣魚連結。

為了因應「全家共防」的需求，趨勢科技旗下的「AI防詐達人」App推出了全新的「家庭守護圈」功能。這項功能允許使用者將家人加入守護圈，當家中長輩或小孩收到可疑來電、簡訊或被加入可疑LINE好友時，擔任「主要照顧者」的用戶能即時收到預警通知，協助子女在長輩陷入詐騙信任圈的初期就介入阻斷，避免後續的金錢損失。

面對日益猖獗的數位詐騙，單打獨鬥已顯不足。趁著春節期間快下載並更新防詐工具，利用Whoscall過濾惡意來電與簡訊，透過LINE的檢測機制保護帳號安全，並運用趨勢科技的家庭守護圈建立全家人的防護網。多一分科技輔助，多一分警覺，才能確保數位資產安全。 趨勢科技推家庭守護圈新功能，使用者可即時接收家人詐騙預警通知。圖／趨勢科技提供 Whoscall推首款LINE貼圖，幫你對付詐騙集團。圖／Whoscall提供 民眾只要閱讀指定的防詐快訊文章後，完成簡單的互動測驗，就能直接獲得百元Yahoo購物金或累積Whoscall Points ，來兌換多項熱門商品。圖／Whoscall提供