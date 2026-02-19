過年走春各大景點、廟宇車位難求 醫：當心「停車場焦慮症」大爆發

春節期間，各大景點、廟宇、百貨公司湧進大批人潮，停車場往往是一位難求，許多人爆發「停車場焦慮症」，年節走春心情大受影響。

開業精神科醫師楊聰財說，「停車場焦慮症」為實質的焦慮症，並不是想像出來的，而是真實會發生的焦慮情緒，呼籲民眾春節外出走春，盡量搭乘大種運輸工具，如果真的必須開車，應事前做好停車規畫，並提前出發，避開車潮，避免出遊心情大受影響。

楊聰財說，春節期間，開車外出人潮多，許多景點、廟宇、百貨公司停車場入口前，車輛大排長龍，可能一等就是一個多小時，甚至可能耽誤餐廳用餐、景點旅遊的時間，且春節開車外出，除擔心停車場一位難求，同時也可能增加停車糾糾紛，甚至是擦撞、碰撞等車禍風險，因此，若非必要「真的不要開車上路」。

如果真的必須開車外出，楊聰財提醒，應事前做好停車的規畫，並提前出發，避開車潮，避免出遊心情大受影響，而車上的乘客也應多體諒駕駛，減少抱怨，不要增加負面情緒。但仍真心建議，萬不得已不要開車，應搭乘大眾運輸工具，以防爆發「停車場焦慮症」、「路怒症」等機會。