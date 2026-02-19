春節出遊避踩雷 消保處提醒旅行團、旅宿與租車攻略

行政院消保處彙整春節期間出遊「旅行團、旅宿、租車」3大面向注意事項，包括應留存旅行社廣告及行程表，遇爭議時可檢據申訴；租用小客車定金最高不得超過租金總額30%，如欲解約，業者應按解約通知到達日比例退還定金。

行政院消費者保護處今天透過新聞稿表示，不論參加國內或國外團體旅遊，應慎選合法、商譽良好的旅行社，並確實瞭解契約內容；旅行社廣告及行程表皆為契約一部分，應妥善留存，以便於行程不符發生爭議時，檢據申訴。

消保處表示，若可歸責於業者導致未達旅遊契約所定旅程、交通、食宿或遊覽項目等，可請求2倍差額違約金；若因天候等不可抗力因素變更，業者不得收取增加的費用，減少的費用則應退還。

消保處說，出國前，若發現旅遊地區氣候異常或政經情勢不穩，例如外交部發布紅色警示（儘速離境）、橙色警示（避免前往）等，可立即聯絡旅行社研商應變措施；消費者如想解約，可參考國外旅遊定型化契約應記載事項第13點至第15點規定，向旅行社主張解約退費，並注意交通部觀光署公布的處理原則。

旅宿方面，消保處建議掌握3大原則，首先是可透過交通部觀光署「旅宿網」查詢合法旅館或民宿，避免入住日租套房等非法旅宿；「旅宿網」也提供住宿優惠及在地旅遊等資訊。

消保處指出，第2，應注意旅宿業者的訂房條件如可否更改或取消退費等，有無符合「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定；第3，若使用未在國內設立登記公司的國際訂房平台，發生爭議時，可能須承擔較高風險，建議儘量選擇國內旅行業者提供的訂房服務。

租車方面，消保處表示，應確認契約車況，避免修繕爭議。像小客車租車常見爭議包括業者收費不明或索賠高額修車費，租車前應確認業者提供的租賃契約，是否符合「小客車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，應注意租金計算方式（含定金、有無里程限制、提前或延遲還車費用等），定金最高不得超過租金總額30%，如欲解約，業者應按解約通知到達日比例退還定金。

消保處指出，取車前務必詳查車況與配件，與業者共同作成書面紀錄，建議拍照存證；若有擦撞或損壞，應立即報案並通知業者；修繕應明確約定送原廠或特定車廠，以免爭議。

消保處提醒，若發生消費爭議，可至行政院消費者保護會網站線上申訴。