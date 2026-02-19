快訊

懶人包／過年聚會炒熱氣氛！8款任天堂Switch 2闔家歡遊戲推薦 派對、競賽統統有

小孩成財神爺代言人！男童隨手挑1張 母刮出100萬嗨喊：教育基金有了

特檢求處死刑！ 南韓前總統尹錫悅涉內亂案 今下午一審宣判

賴總統遭嘔吐物噴濺⋯初二近2500人因腹瀉就診 疾管署：近9成染諾羅

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
祀典武廟主委林培火（右三）疑似感染諾羅病毒一時嘔吐，並吐到賴清德總統身上，外界憂心賴清德總統恐感染諾羅病毒。記者袁志豪／攝影
祀典武廟主委林培火（右三）疑似感染諾羅病毒一時嘔吐，並吐到賴清德總統身上，外界憂心賴清德總統恐感染諾羅病毒。記者袁志豪／攝影

賴清德總統昨天赴台南祀典武廟拜廟，儀式進行中該廟主委林培火劇烈嘔吐，波及賴總統左肩，林後續自述，家人感染諾羅導致忍不住嘔吐。衛福部疾管署今天公布總統遭嘔吐當日，腹瀉急診就診人次高達2493人，推估近9成為諾羅感染個案，副署長林明誠說，數據與近4年初二腹瀉就診人次相比為「次低」，但諾羅病人全口都是病毒，且接觸1到10顆病毒就會染病，民眾仍須慎防。

疾管署今天公布最新統計，昨天2月18日農曆初二全日，腹瀉急診就診人次為2493人，較前一日2825人下降11.8%，與前3年農曆初二相比，就診人次為次低，較2025年7855人下降68.3%，較2024年2061人上升21%，較2023年2925人下降14.8%。不過，林明誠強調，數據為今天上午9時更新，因各醫院資料上傳有時間差，數據完整度約9成。

林明誠說，腹瀉原因包括諾羅、輪狀病毒等，若為群聚感染，衛生單位會至少採取2樣品化驗，研判病原為何，根據過去4周群聚案例，採樣共50位腹瀉個案，發現44人為感染諾羅導致，研判近期腹瀉疫情，約88%為諾羅造成，病人可能合併腹瀉與嘔吐症狀，但因嘔吐物檢體較少，採集困難且可能受胃酸感染，通常這類疫情調查，以拭子採檢病人糞便，結果較為準確。

初二腹瀉疫情雖為近4年次低，但林明誠提醒，即使疫情不如往年嚴重，民眾還是要提高警覺，若左鄰右舍親友有腹瀉症狀，表示所在社區仍有諾羅等病毒流行，應做好日常防疫，不可因下降比率而鬆懈，過年期間人來人往，加上諾羅病毒傳染力高，1至10顆病毒就會造成感染、產生症狀，民眾應積極對付諾羅，勤洗手、吃飯時盡量使用公筷，食材冰存也要避免交互感染。

林明誠說，諾羅病人嘔吐後，「嘴裡都是病毒」，若好意幫忙夾菜，可能導致同桌親友被感染，因此務必使用公筷，諾羅病毒酒精殺不死，民眾在備餐、用餐前，應落實洗手，食材也要避免交叉汙染，例如冰箱上層帶殼海鮮，可能含有諾羅、海洋弧菌等，若隨著水滴滴下，恐影響下層熟食，因此民眾攝食前，務必要將食物充分煮熟，也要注意中心溫度是否夠高。

不少民眾年節期間愛打麻將，林明誠提醒，麻將一打就是數小時，期間牌桌上民眾都會接觸麻將，少有人會每打一將就將麻將拿去用肥皂水清洗，若牌咖中有人感染諾羅，又邊打牌邊吃零食，仍有機率「病從口入」傳染給親友，呼籲民眾任何飲食過程中，都要先洗手。此外，民眾習慣吃烤蚵補身體，有時蚵殼雖開，但中心溫度還不夠熱，可能「補到諾羅」，務必留意把蚵烤熟透再吃。

諾羅病毒 疫情 病人

延伸閱讀

武廟主委嘔吐噴濺…外界憂賴總統恐染諾羅 疾管署揪「這點」：風險低

鼬獾狂犬病已13例 走春注意行為異常野生動物

春節最怕腹瀉…疾管署：國內近4周群聚19件到26件 注意諾羅來襲

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

相關新聞

不斷更新／初三國道塞翻多處「紫爆」 高公局建議北返這時再上路

今天為春節連續假期初三，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為41.7百萬車公里，預估今天交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

賴總統遭嘔吐物噴濺⋯初二近2500人因腹瀉就診 疾管署：近9成染諾羅

賴清德總統昨天赴台南祀典武廟拜廟，儀式進行中該廟主委林培火劇烈嘔吐，波及賴總統左肩，林後續自述，家人感染諾羅導致忍不住嘔...

日本人妻「從厭惡到愛上」台灣番茄料理 老饕讚：懂吃！

一名嫁到台灣的日本女網友近日在社群平台「Threads」上分享了一段有趣的經歷，吸引了大批網友熱烈討論。她在貼文中提到，自己原本對番茄相當厭惡，但自從品嚐了台灣特有的吃法後，竟然愛上了番茄。

今起回暖適合走春 日夜溫差逾10度地區曝 收假日恐濃霧亂航班

今天是大年初三，清晨仍有大陸冷氣團影響，不過，中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，白天之後隨著大陸冷氣團逐漸減弱，溫...

新春團圓守護長者 台大專家曝日本A、B型流感罕見同時流行 官方急示警

大年初三，民眾開始出遊走春、拜訪親友，也有人選擇把握年假尾聲，赴海外旅遊。不過，公衛專家提醒，民眾旅遊常去的日本，今年罕...

過年走春各大景點、廟宇車位難求 醫：當心「停車場焦慮症」大爆發

春節期間，各大景點、廟宇、百貨公司湧進大批人潮，停車場往往是一位難求，許多人爆發「停車場焦慮症」，年節走春心情大受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。