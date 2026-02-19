賴總統遭嘔吐物噴濺⋯初二近2500人因腹瀉就診 疾管署：近9成染諾羅

賴清德總統昨天赴台南祀典武廟拜廟，儀式進行中該廟主委林培火劇烈嘔吐，波及賴總統左肩，林後續自述，家人感染諾羅導致忍不住嘔吐。衛福部疾管署今天公布總統遭嘔吐當日，腹瀉急診就診人次高達2493人，推估近9成為諾羅感染個案，副署長林明誠說，數據與近4年初二腹瀉就診人次相比為「次低」，但諾羅病人全口都是病毒，且接觸1到10顆病毒就會染病，民眾仍須慎防。

疾管署今天公布最新統計，昨天2月18日農曆初二全日，腹瀉急診就診人次為2493人，較前一日2825人下降11.8%，與前3年農曆初二相比，就診人次為次低，較2025年7855人下降68.3%，較2024年2061人上升21%，較2023年2925人下降14.8%。不過，林明誠強調，數據為今天上午9時更新，因各醫院資料上傳有時間差，數據完整度約9成。

林明誠說，腹瀉原因包括諾羅、輪狀病毒等，若為群聚感染，衛生單位會至少採取2樣品化驗，研判病原為何，根據過去4周群聚案例，採樣共50位腹瀉個案，發現44人為感染諾羅導致，研判近期腹瀉疫情，約88%為諾羅造成，病人可能合併腹瀉與嘔吐症狀，但因嘔吐物檢體較少，採集困難且可能受胃酸感染，通常這類疫情調查，以拭子採檢病人糞便，結果較為準確。

初二腹瀉疫情雖為近4年次低，但林明誠提醒，即使疫情不如往年嚴重，民眾還是要提高警覺，若左鄰右舍親友有腹瀉症狀，表示所在社區仍有諾羅等病毒流行，應做好日常防疫，不可因下降比率而鬆懈，過年期間人來人往，加上諾羅病毒傳染力高，1至10顆病毒就會造成感染、產生症狀，民眾應積極對付諾羅，勤洗手、吃飯時盡量使用公筷，食材冰存也要避免交互感染。

林明誠說，諾羅病人嘔吐後，「嘴裡都是病毒」，若好意幫忙夾菜，可能導致同桌親友被感染，因此務必使用公筷，諾羅病毒酒精殺不死，民眾在備餐、用餐前，應落實洗手，食材也要避免交叉汙染，例如冰箱上層帶殼海鮮，可能含有諾羅、海洋弧菌等，若隨著水滴滴下，恐影響下層熟食，因此民眾攝食前，務必要將食物充分煮熟，也要注意中心溫度是否夠高。

不少民眾年節期間愛打麻將，林明誠提醒，麻將一打就是數小時，期間牌桌上民眾都會接觸麻將，少有人會每打一將就將麻將拿去用肥皂水清洗，若牌咖中有人感染諾羅，又邊打牌邊吃零食，仍有機率「病從口入」傳染給親友，呼籲民眾任何飲食過程中，都要先洗手。此外，民眾習慣吃烤蚵補身體，有時蚵殼雖開，但中心溫度還不夠熱，可能「補到諾羅」，務必留意把蚵烤熟透再吃。