假日輕急症中心首度春節上路 卓榮泰：未來擴大推動到重要連假

衛福部假日輕急症中心（UCC）首度春節運作，行政院長卓榮泰大年初三視察高雄文雄醫院，他說，政府編列16億元預算支援醫院、診所與藥局，未來將檢討今年成效，視需求擴大推動到重要連假，減輕急診壅塞壓力。

卓榮泰致詞時表示，全台設有13處UCC，高雄僅文雄醫院一處，以患者分流、擴充醫療量能等為主要目標，除夕前即開始掌握各地醫院與藥局運作狀況，春節整體就醫壓力較去年明顯緩解，病患數已有所下降。

卓榮泰說，春節期間就醫以呼吸道、腸胃道、小兒科與外傷等輕急症為主，衛福部編列16億元預算補助參與的醫院、診所與藥局，約8成回饋第一線臨床醫護人員，未來視需求推動到其他重要連假，持續強化分級醫療與分流就醫，減輕大型醫院急診負擔。

衛福部長石崇良說，初一全國急診就醫量約3萬人次，較去年同期約4萬人次明顯下降，分流至診所與UCC已見成效，過年期間仍以小外傷就醫為主，類流感就診比例也較往年下降約3至4成。

文雄醫院長楊錫添表示，春節過年期間UCC門診，2月14日僅有上午門診，服務4名病人，15日增至43人，17日大年初一為61人，18日初二更達67人，民眾已逐步適應分流就醫，他強調持續努力將可達成衛福部設定目標，也有助於提升醫院營運量能與服務效益。 行政院長卓榮泰（右）今天視察高雄文雄醫院UCC醫療分流情況。記者郭韋綺／翻攝 行政院長卓榮泰（左）今天視察高雄文雄醫院UCC醫療分流情況。記者郭韋綺／翻攝