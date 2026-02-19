內政部：115年招租逾千戶婚育宅 擴及非六都縣市

內政部今天表示，民國114年度婚育宅招租戶數達1022戶，申請非常踴躍；今年中央社宅預計招租逾1000戶婚育宅，並規劃於首季開春啟動新一波招租計畫，範圍將擴及六都以外的核心行政區，穩健擴大婚育宅量能。

行政院會114年拍板「青年婚育租屋協助專案」，根據內政部規劃，由中央直接興辦的社會住宅匡列20%用作婚育宅，讓新婚2年及育有學齡前幼兒家庭能夠優先入住，且婚育宅的承租年限共可達12年。

內政部今天透過新聞稿指出，回顧114年推動社宅及婚育宅政策成果，114年第2季中央社宅招租即配合政策試辦婚育宅招租，保留5%戶數供新婚2年內或育有學齡前幼兒的家庭申請；114年9月也配合行政院發布「青年婚育租屋協助專案」，於第3季招租將婚育戶保留比率提升至20%。

內政部說，另也在114年第4季推出台北市文山區「自慢藏婚育宅」與新北市「林口世大運選手村社會住宅」2處婚育宅專案，協助婚育家庭在人生關鍵階段獲得穩定、安心居住支持。

內政部表示，114年度婚育宅招租戶數達1022戶，申請踴躍，受理申請超過2700件，其中台北市萬華區「萬華安居」、松山區「延吉好室」、「自慢藏」、新北市三重區「五谷好室A」、「林口世大運選手村社宅」、桃園市中壢區「龍岡好室」及高雄市左營區「崇實安居」等社宅都已入住，不少新婚與育兒家庭在農曆年前入住新居，與鄰里一同在社宅迎接新年。

內政部指出，未來婚育宅將持續作為中央社宅的重要政策主軸，供給量將逐年穩健成長。依規劃，116年婚育宅供給戶數預計約2600戶，117年可達4600戶，加計都市更新分回戶，累計4年婚育宅供給規模將釋出1萬戶，內政部將以具體量能回應民眾對居住支持的期待，讓社宅成為民眾安心成家的堅實後盾。