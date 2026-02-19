今起回暖適合走春 日夜溫差逾10度地區曝 收假日恐濃霧亂航班
今天是大年初三，清晨仍有大陸冷氣團影響，不過，中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，白天之後隨著大陸冷氣團逐漸減弱，溫度稍微回升一些。北部地區白天溫度回復到20度左右，中南部日夜溫差慢慢加大，尤其新竹以南地區。東半部地區主要是東南部、恆春半島會有局部短暫降雨。
降雨趨勢，林定宜表示，今天主要下雨區域為迎風面地區和各地山區，可能有零星短暫雨。明天水氣稍微增多，除了北北基、東半部地區有零星短暫雨之外，中部以北山區可能也會有一些零星短暫雨出現。周六至下周二白天，水氣大致上稍微減少一些，不過迎風面地區還是會有零星短暫雨。
林定宜表示，而在下周二晚上到下周三，會有一道鋒面快速通過，後面東北季風再度增強，北部、東半部地區又會有局部短暫雨出現。
溫度趨勢，他說，大陸冷氣團逐漸減弱，今天白天逐漸回溫，北部、東北部高溫20度出頭，中南部地區回升到24、25度左右。明天溫度持續回升到周日初六，明天中南部日夜溫差繼續擴大，到下周二各地早晚偏涼、日夜溫差都是比較大。雖然天氣還不錯，不過夜晚溫度迅速下降。下周二晚上到下周三天氣轉變，涼空氣南下，北部、東北部、東半部溫度有下降趨勢。
林定宜表示，今天開始日夜溫差逐步擴大，今天主要是新竹以南地區、花東部分地區，日夜溫差超過10度。明天中南部地區也會有10度以上的溫差，周六全台各地都有機會達到10度以上的溫差。
明天清晨至上午中部以北地區，及周六至周日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。收假日前後，天氣回暖期間，西半部地區及金門、馬祖留意可能有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。後期天氣預報有不確定性，留意最新預報資訊。
