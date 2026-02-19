新春團圓守護長者 台大專家曝日本A、B型流感罕見同時流行 官方急示警

大年初三，民眾開始出遊走春、拜訪親友，也有人選擇把握年假尾聲，赴海外旅遊。不過，公衛專家提醒，民眾旅遊常去的日本，今年罕見在同一流感季內，發布二次流感警報，而國內則在年前爆發首例嬰幼兒百日咳、麻疹個案，嬰幼兒染上傳染病，多為家庭接觸導致，呼籲民眾新春團圓、出國旅遊之際，勿忘防疫，守護家庭中免疫力較差的長者、幼童。

我國流感疫情年前升溫，2月3日至9日新增重症32例、死亡3例，多為A型流感H3N2病毒株感染。台大公衛學院教授陳秀熙說，面對流感疫情，新春團圓務必要「守護長者」，尤其是尚未接種疫苗的脆弱族群，應提高警覺，在家中與親友互動時，建議做好環境通風，出入密集場所需配戴口罩，並保持勤洗手習慣，才能減少春節期間重症風險。

陳秀熙示警，民眾常利用新春假期至日本旅遊，而日本東京、大阪今年第一流感季，已第二度發布流感警報，且日本境內流感疫情為「A型、B型雙重流行」罕見情況，導致感染案例大增，多數案例為5至19歲學生，校園群聚導致染疫，其次則是7至10歲幼童族群，年長族群染疫比率低，但重症比率高，原因是新春期間長者、幼兒頻繁接觸，呼籲國內民眾，在春節假期間，留意保護長者健康。

陳秀熙說，我國今年首例百日咳案例，於春節前夕確診，是一名5月大男嬰，已完成2劑疫苗接種，但尚未接種第3劑，衛生單位在其家庭成員中，發現二名接觸者有疑似百日咳症狀，需預防性投藥，美國、中國、韓國、日本等，全球多國百日咳疫情，在新冠疫情後增加，容易透過旅遊、境外移入等因素影響國內民眾。

陳秀熙表示，嬰幼兒百日咳疫苗已從過去細胞疫苗，改為無細胞疫苗，但需接種3劑才能產生完整防護力，完成2劑時，保護力僅70%至75%，日本百日咳疫情嚴峻，截至今年第4周，已累計800例個案，去年全年則累積超過8萬例，我國民眾接種百日咳疫苗後，10年需接種追加劑，否則容易受到境外流行感染，進而影響家中免疫發展尚未完全的嬰幼兒族群，「新春團聚，務必要保護小孩。」

我國年前傳染病疫情不平靜，除百日咳首例個案外，另有2例境外移入麻疹個案，其中一人為8個月大男嬰，自越南探親返台後確診。陳秀熙說，新冠疫情後，全球民眾疫苗接種意願下降，包括可預防麻疹的MMR三合一疫苗接種率下降，導致全球麻疹疫情升溫，呼籲民眾出國旅遊前，評估重新接種疫苗，尤其1966年後出生族群，未暴露於麻疹自然感染環境，更需留意接種疫苗。