濟州島附近出現花瓣狀雲系「一圈圈排列」 鄭明典：漂亮的卡門渦列

從衛星雲圖可見南韓濟州島下風處出現卡門渦列。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「漂亮」。他表示，現在在濟州島下風處的卡門渦列，一圈圈排列，很可愛。

中央氣象署臉書粉專曾發專文介紹，氣象署表示，當大陸冷空氣南下時，有時可以在東海上空看到花瓣狀的美麗雲系，這是「卡門渦旋」效應所造成的特殊雲形。

何謂卡門渦旋（列）？氣象署說，是穩定層流通過障礙物時會出現的紊流，在後方產生兩列非對稱且互相交錯的渦旋。來自陸地的冷空氣是相對穩定的流體，「通過韓國濟州島這個障礙物時，便在下風處產生了這般美麗的雲系」。卡門渦旋雲系在冬天並不罕見。

卡門渦旋形成的雲系十分美麗，但它卻會對建築物造成危害。氣象署舉例，1940年11月7日美國華盛頓州塔科馬海峽吊橋（Tacoma Narrow Bridge）崩塌事件，就是因為卡門渦旋與吊橋形成共振效應，讓建築體產生劇烈晃動而損毀結構。 南韓濟州島下風處出現卡門渦列。圖／取自中央氣象署網站