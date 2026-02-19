快訊

中橫初二傳憾事…一家四口機車出遊 58歲母跌落山溝頭部重創不治

印度大學疑把中國機器狗說成自研遭打臉 AI峰會攤位慘遭斷電清場

聽新聞
0:00 / 0:00

連跑5家買25張刮刮樂 日料店與熟客集資刮中百萬

中央社／ 台北19日電

農曆春節期間不少民眾嘗試刮刮樂試手氣，新北永和一對經營日本料理店的夫妻與熟客們，每到過年都會集資購買刮刮樂在店裡同樂，今年連跑5家彩券行共買25張，竟然刮中19張，包含100萬元大獎，讓眾人開心直呼日料店晉升「百萬名店」。

台灣彩券公司今年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，其中「1200萬大吉利」共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元。統計至2月18日，已刮出3個1200萬元、56個100萬元。

台彩今天分享中獎故事，位於新北市永和區的招財進寶企業社描述，幸運刮中「1200萬大吉利」貳獎100萬元的是一對年約40歲經營日本料理餐廳的夫妻與一群客人，每到過年都會集資買刮刮樂在店裡同樂，今年老闆娘還特別帶兒子一起連跑5家附近的彩券行，每家各買5張「1200萬大吉利」，湊成1本共25張，因為老闆娘認為散張代表不同運氣。

彩券行描述，眾人圍在餐廳裡的吧台開刮，沒想到25張竟然刮中19張，而且倒數第2張正是100萬元大獎，現場氣氛瞬間熱血沸騰，眾人開心直呼餐廳晉升「百萬名店」。

彩券行 刮刮樂 料理

延伸閱讀

黑貴賓招財！正妹刮中10萬竟「走人」 八德彩券行PO文急尋失主

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

財神最愛哪縣市？刮刮樂百萬獎圖鑑公開 高雄中獎數最多、這縣市摃龜

相關新聞

今起回暖適合走春 日夜溫差逾10度地區曝 收假日恐濃霧亂航班

今天是大年初三，清晨仍有大陸冷氣團影響，不過，中央氣象署氣象預報中心預報員林定宜表示，白天之後隨著大陸冷氣團逐漸減弱，溫...

不斷更新／初三國道一早就「紫爆」 南北向車流激增 避開18地雷路段

今天初三，國道北、中、南區都有明顯車潮。

日本人妻「從厭惡到愛上」台灣番茄料理 老饕讚：懂吃！

一名嫁到台灣的日本女網友近日在社群平台「Threads」上分享了一段有趣的經歷，吸引了大批網友熱烈討論。她在貼文中提到，自己原本對番茄相當厭惡，但自從品嚐了台灣特有的吃法後，竟然愛上了番茄。

北部終於出太陽！吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

今天大年初三，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天台灣附近...

新春團圓守護長者 台大專家曝日本A、B型流感罕見同時流行 官方急示警

大年初三，民眾開始出遊走春、拜訪親友，也有人選擇把握年假尾聲，赴海外旅遊。不過，公衛專家提醒，民眾旅遊常去的日本，今年罕...

濟州島附近出現花瓣狀雲系「一圈圈排列」 鄭明典：漂亮的卡門渦列

從衛星雲圖可見南韓濟州島下風處出現卡門渦列。前中央氣象局長鄭明典在臉書直呼「漂亮」。他表示，現在在濟州島下風處的卡門渦列...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。