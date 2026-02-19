聽新聞
連跑5家買25張刮刮樂 日料店與熟客集資刮中百萬
農曆春節期間不少民眾嘗試刮刮樂試手氣，新北永和一對經營日本料理店的夫妻與熟客們，每到過年都會集資購買刮刮樂在店裡同樂，今年連跑5家彩券行共買25張，竟然刮中19張，包含100萬元大獎，讓眾人開心直呼日料店晉升「百萬名店」。
台灣彩券公司今年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，其中「1200萬大吉利」共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元。統計至2月18日，已刮出3個1200萬元、56個100萬元。
台彩今天分享中獎故事，位於新北市永和區的招財進寶企業社描述，幸運刮中「1200萬大吉利」貳獎100萬元的是一對年約40歲經營日本料理餐廳的夫妻與一群客人，每到過年都會集資買刮刮樂在店裡同樂，今年老闆娘還特別帶兒子一起連跑5家附近的彩券行，每家各買5張「1200萬大吉利」，湊成1本共25張，因為老闆娘認為散張代表不同運氣。
彩券行描述，眾人圍在餐廳裡的吧台開刮，沒想到25張竟然刮中19張，而且倒數第2張正是100萬元大獎，現場氣氛瞬間熱血沸騰，眾人開心直呼餐廳晉升「百萬名店」。
