快訊

賴總統點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

數據說話！30分鐘完成作業 比邊滑手機邊讀書3小時划算

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊的「他」被點名了

聽新聞
0:00 / 0:00

火鍋湯底如「濃縮炸彈」 醫師提供腎友暖胃又能顧健康秘訣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜表示，腎臟病友吃火鍋，開始涮肉、煮菜湯底就千萬不能碰。圖／部基醫院提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜表示，腎臟病友吃火鍋，開始涮肉、煮菜湯底就千萬不能碰。圖／部基醫院提供

春節連假前期北部地區濕涼，腎臟病友吃火鍋想喝湯暖胃，又擔心加重腎臟負擔。衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜說，食材下鍋前可盛一小碗火鍋清湯來喝，一旦開始涮肉、煮菜，湯底就不能碰。想暖身可善用天然辛香料入菜，就促進血液循環、讓身體自然發熱。

林吳烜表示，春節前有患者問他，寒流來襲冷得要命，能不能喝熱湯暖暖身子？或是不喝湯就覺得好像沒吃飽。農曆春節連假開始後氣溫驟降，誰不想來一碗熱湯？因此他提供小訣竅，讓病友在寒冬中能暖暖地吃喝，又能守護腎臟。

林吳烜說，會覺得發冷是因為血管收縮，加上體感溫度降低。很多人以為喝下熱呼呼的高湯就能保暖，但對合併高血壓、高血糖或高血脂的慢性腎臟病友來說，煮了滿滿肉片、海鮮與火鍋料的湯底，其實是高普林、高鉀、高鈉的「濃縮炸彈」。

對於腎臟病友的飲食苦惱，林吳烜提供能暖暖地吃，又能守護腎臟的小訣竅。他說，如果真的想喝熱湯，一般建議在所有食材下鍋前，先盛一小碗火鍋清湯，淺嚐味道即可。一旦開始涮肉、煮菜，湯底就千萬不能碰。

林吳烜建議想藉飲食暖身的腎臟病友，可以善用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料入菜，這些食材不僅能促進血液循環、讓身體自然發熱，還能提升風味，減少對鹽巴與沙茶醬的依賴。

林吳烜也建議三高腎友要學會當個聰明的「挑食鬼」，口訣是「看原形、去加工、燙一下」。看原形就是優先選擇新鮮的雞肉、魚肉、瘦肉片，避開肥肉與動物皮。這些原形食物吸收率好，產生的含氮廢物也相對較少。

去加工提指要避開無機磷，這點最重要。常見的貢丸、魚餃、燕餃、香腸、臘肉，都是過度加工的食品，添加大量含無機磷的口感改良劑。人體吸收無機磷的效率高達百分之百，是加速血管鈣化、導致腎骨病變的元兇。

燙一下可去除鉀離子，因為綠色蔬菜雖然健康，但通常富含鉀離子。血液中鉀離子過多會導致全身無力麻木與腸胃不適，甚者還可導致心律不整。建議在吃之前先過水一下，讓鉀離子流失在水裡，這樣既能補充纖維並穩定血糖，又不會讓血鉀飆高導致心律不整。

林吳烜還提醒腎臟病友小心零食與醬料的隱形陷阱，過年期間免不了嗑嗑瓜子，吃點堅果。堅果是好的油脂來源，但對腎友來說也是高磷食物，淺嚐即可，千萬別整桶抱著吃。

油亮亮的沙茶醬、豆瓣醬，鈉與磷的含量高得嚇人，不僅會讓血壓失控，還會加重水腫甚至引起肺積水。建議可以試試用白醋、少許日式醬油，加上蘿蔔泥、蔥花和生辣椒，自製沾醬既清爽解膩，又能達到暖身效果。

林吳烜說，面對慢性腎病是一場長期的抗戰，他在門診時常跟病人說，重點不是什麼都不能吃，而是懂得怎麼吃。只要掌握吃料不喝湯、多用天然辛香料、避開加工品3大原則，依然可以享受這些溫暖的美食。另外要按時服藥，天氣再冷，也要稍微走動活動筋骨，促進循環，更有助維持健康。

衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜表示，善用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料入菜，不僅能促進血液循環，還能提升風味，減少對鹽巴與沙茶醬的依賴。圖／部基醫院提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜表示，善用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料入菜，不僅能促進血液循環，還能提升風味，減少對鹽巴與沙茶醬的依賴。圖／部基醫院提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜表示，善用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料入菜，不僅能促進血液循環，還能提升風味，減少對鹽巴與沙茶醬的依賴。圖／部基醫院提供
衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜表示，善用蔥、薑、蒜、辣椒等天然辛香料入菜，不僅能促進血液循環，還能提升風味，減少對鹽巴與沙茶醬的依賴。圖／部基醫院提供

腎臟病 火鍋

延伸閱讀

在晚餐湯裡加一小撮 「意想不到的食材」有效對抗感冒和消腫

警察叔叔陪圍爐 竹北警分局包下餐廳 邀弱勢孩童吃火鍋

血糖控制得不錯，為什麼腎臟還是出問題？醫師揭開糖尿病常被忽略的真相

減糖護腎關鍵 戒含糖飲料是第一步

相關新聞

不斷更新／初三國道一早就「紫爆」 南北向車流激增 避開18地雷路段

今天初三、各地天氣明顯好轉，出遊和北返車潮上午已逐漸湧現。國道3號環東-南港南向路段接國道5號「紫爆」，即時車速11公里。

日本人妻「從厭惡到愛上」台灣番茄料理 老饕讚：懂吃！

一名嫁到台灣的日本女網友近日在社群平台「Threads」上分享了一段有趣的經歷，吸引了大批網友熱烈討論。她在貼文中提到，自己原本對番茄相當厭惡，但自從品嚐了台灣特有的吃法後，竟然愛上了番茄。

北部終於出太陽！吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

今天大年初三，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天台灣附近...

火鍋湯底如「濃縮炸彈」 醫師提供腎友暖胃又能顧健康秘訣

春節連假前期北部地區濕涼，腎臟病友吃火鍋想喝湯暖胃，又擔心加重腎臟負擔。衛生福利部基隆醫院腎臟科主任林吳烜說，食材下鍋前...

冷氣團減弱逐日回暖 周末30度高溫熱如夏天 收假日恐霧擾金馬交通

今天大年初三。天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，大陸冷氣團逐漸減弱，到下周一台灣周邊轉為高壓迴流偏東風環境，各地天氣...

冷氣團減弱今天漸回溫 初四水氣增大台北再轉雨

今天大年初三，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫開始回升，各地早晚仍涼，新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。