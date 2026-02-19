冷氣團減弱逐日回暖 周末30度高溫熱如夏天 收假日恐霧擾金馬交通
今天大年初三。天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，大陸冷氣團逐漸減弱，到下周一台灣周邊轉為高壓迴流偏東風環境，各地天氣轉好氣溫回升，北台灣高溫可達26至29度，中南部地區更將感受到暖意，高溫有機會來到28至30度，體感上暖如夏天。不過，受輻射冷卻影響，各地夜晚清晨仍有14至18度低溫發生，西半部日夜溫差可達10度左右。
天氣方面，他說，除東部地區雲量稍多局部有短暫雨外，其他地區大多為多雲到晴的好天氣。另明天初四水氣稍增多，大台北、基隆北海岸及東部地區轉為多雲時陰局部短暫雨的天氣，其餘地區則維持多雲到晴。除此之外，到下周一以前西部地區天氣大致維持晴朗穩定，可多安排戶外活動。
下周二起，天氣將出現明顯轉變。黃國致表示，台灣周邊水氣顯著增多，東北季風有增強趨勢，桃園以北、東部及恆春半島逐漸轉為陰雨天氣，氣溫下降明顯，高溫18至20度左右，感受濕涼。中南部受影響程度較輕，大致維持多雲天氣，愈往南、陽光露臉機會愈高，高溫25至29度左右，但日夜溫差仍大。
另外，他說，明天至周日夜晚清晨西部地區，周六至周日金門馬祖易有局部低雲或霧發生影響能見度，交通往返留意行車安全及航班資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
