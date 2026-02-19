快訊

北部終於出太陽！專家：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

黑貴賓招財！正妹刮中10萬竟「走人」 彩券行PO文急尋失主

冷氣團減弱今天漸回溫 初四水氣增大台北再轉雨

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
初三漸回溫，初四水氣增。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
初三漸回溫，初四水氣增。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天大年初三，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫開始回升，各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差增大。

低溫預測，中部以北及宜花地區12至16度之間，南部、台東及澎湖地區最低溫在15至18度，金門及馬祖地區最低溫也分別在1至13及9至11度之間。

他說，明天環境水氣稍稍增多，迎風面的基隆北海岸、大台北、北部山區及東半部地區都有局部短暫雨機會，雨勢不大，屬於零星的間歇性陣雨型態。桃園至苗栗平地及中南部地區，維持多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 馬祖 冷氣團

