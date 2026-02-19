冷氣團減弱今天漸回溫 初四水氣增大台北再轉雨

今天大年初三，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫開始回升，各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差增大。

最低溫預測，中部以北及宜花地區12至16度之間，南部、台東及澎湖地區最低溫在15至18度，金門及馬祖地區最低溫也分別在1至13及9至11度之間。

他說，明天環境水氣稍稍增多，迎風面的基隆北海岸、大台北、北部山區及東半部地區都有局部短暫雨機會，雨勢不大，屬於零星的間歇性陣雨型態。桃園至苗栗平地及中南部地區，維持多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。