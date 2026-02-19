北台灣終於出太陽 吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天
今天大年初三，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天台灣附近水氣逐漸減少，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地氣溫回升，白天北舒適南微熱，早晚因輻射冷卻，氣溫仍偏低，日夜溫差大。今天北部12至24度、中部13至28度、南部13至29度、東部13至27度。
他說，周六年初五至下周二白天，台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫續升，各地白天微熱，高溫直逼30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。明天初四起西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。
至於何時天氣再有變化，吳德榮表示，下周二晚至下周三另一波東北季風南下，北部及東半部轉涼有局部雨。下周四起又有短波活動，變化快速，模式模擬的能力降低，需持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
