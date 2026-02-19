快訊

不斷更新／初三好天氣出遊潮、南下北返車流齊發 國道18地雷路段看這查

北台灣終於出太陽 吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，各地氣溫回升，白天北舒適南微熱。本報資料照片
今天北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，各地氣溫回升，白天北舒適南微熱。本報資料照片

今天大年初三，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天台灣附近水氣逐漸減少，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地氣溫回升，白天北舒適南微熱，早晚因輻射冷卻，氣溫仍偏低，日夜溫差大。今天北部12至24度、中部13至28度、南部13至29度、東部13至27度。

他說，周六年初五至下周二白天，台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫續升，各地白天微熱，高溫直逼30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。明天初四起西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。

至於何時天氣再有變化，吳德榮表示，下周二晚至下周三另一波東北季風南下，北部及東半部轉涼有局部雨。下周四起又有短波活動，變化快速，模式模擬的能力降低，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今天北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，各地氣溫回升，白天北舒適南微熱。本報資料照片
今天北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，各地氣溫回升，白天北舒適南微熱。本報資料照片

氣溫 吳德榮 機率

延伸閱讀

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

台北測站10.7度寒流未達標 吳德榮：今晚明晨輻射冷卻低溫探10度以下

今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

寒流明起強勢襲台 吳德榮：愈晚愈冷降至6度以下 太平山有飄雪機率

相關新聞

今初三回暖放晴適合走春 下周二再變天、228連假水氣增

今天大年初三，中央氣象署表示，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約...

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

昨晚傳出華航從沖繩到高雄班機，有旅客把空服員罵哭，座艙長見狀跟該名旅客告知，「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊...

不斷更新／初三好天氣出遊潮 南下北返車流齊發 國道18地雷路段看這查

今天為春節連續假期初三，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

北向車多 國道18大路段易塞

今日為春節連續假期初三，交通部高公局預估國道交通量為一三五百萬車公里，為平日年平均(九十三百萬車公里)的一點五倍，其中北...

用完餐多人身體不適疑集體食物中毒 紅豆食府致歉：停業調查原因中

紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，遭北市衛生局勒令停業，業者晚間發布聲明致歉，強調正調查相關原因細...

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

大樂透今晚開獎，本期頭獎未開出，台彩公司指出，明天開獎的下一期預估銷售3億元，頭獎累積金額預估上看1.3億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。