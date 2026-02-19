今初三回暖放晴適合走春 下周二再變天、228連假水氣增

今天大年初三，中央氣象署表示，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約19至20度，台南以北及台東21至24度，高屏24至26度，新竹以南日夜溫差大。降雨方面，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。

至於離島天氣，澎湖晴時多雲，16至20度，金門晴時多雲，12至21度，馬祖晴時多雲，10至15度。

明天初四各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；水氣稍增多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，桃園至嘉義平地及南部地區為多雲到晴。

周六初五至下周一各地早晚仍涼，日夜溫差大；風向轉為偏東風至東南風，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區有零星短暫陣雨。

下周二東北季風稍增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，下周三東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲。

下周四東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；下周四至下周六水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲。

明天清晨至上午中部以北地區，及周六至周日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。收假日前後，天氣回暖期間，西半部地區及金門、馬祖留意可能有低雲或局部霧影響能見度，交通往返特別注意航班資訊及行車安全。後期天氣預報有不確定性，留意最新預報資訊。