快訊

不斷更新／初三好天氣出遊潮、南下北返車流齊發 國道18地雷路段看這查

聽新聞
0:00 / 0:00

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中華航空班機示意圖，與新聞無關。本報資料照片
中華航空班機示意圖，與新聞無關。本報資料照片

昨晚傳出華航從沖繩到高雄班機，有旅客把空服員罵哭，座艙長見狀跟該名旅客告知，「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員」，讓同機的網友直呼「會挺員工的主管真的帥爆」。其他網友表示，「好讚的座艙長」、「座艙長冒著被客訴的風險挺組員，給她一個大大的讚」、「這才是主管」。

Threads有網友發文，指他昨晚搭華航CI133沖繩那霸到高雄的班機，在發餐時間他的後方一陣騷動，原來是座艙長出來幫空姐講話。「有位阿伯發餐時罵空姐『遲鈍』，空姐直接被罵到去後面哭」，座艙長直接走過來，對該名旅客說：「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊重別人的專業，請不要這樣說我的組員」。「阿伯直接整個墊墊，會挺員工的主管真的帥爆」。

其他網友表示，「都有錢過年出國，拜託有點教養，都這麼老了，阿伯可以好好講話嗎」、「支持華航高層出來挺自己員工，客人不是永遠是對的」、「我在飛機上應該會噴這個阿北，叫他現在立刻站起來陪空服員發餐再來看看什麼是遲鈍。噴到他不敢下飛機」、「客人不一定永遠是對的，服務業的主管就是該這樣，才不會惡性循環，養出更多以客為尊的奧客」、「座艙長處理得很好，春節班的crew都累爆了」、「華航空服服務真的都不錯，態度都很好，隔著口罩還是能感覺到微笑與親切」。

也有網友說，空服員不是服務生，「他們是有專業的機組人員，送餐盒是附帶服務吧」，以後乾脆飛機餐改自助式的，或許以後把空服員的名稱改成適當的職務名稱，「免得真被阿北以為是服務員」。

主管 空服員

延伸閱讀

搭機別穿T恤、牛仔褲！空服員、醫師警告：緊急時刻保命關鍵

華航旗下的華膳空廚年終出爐 平均7.3個月+定額27萬創新高

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

華航贊助Team Taiwan包機 陪伴中華選手前進日本WBC世界棒球經典賽

相關新聞

今初三回暖放晴適合走春 下周二再變天、228連假水氣增

今天大年初三，中央氣象署表示，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約...

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

昨晚傳出華航從沖繩到高雄班機，有旅客把空服員罵哭，座艙長見狀跟該名旅客告知，「過年期間大家氣氛應該要緩和一點，也請先生尊...

不斷更新／初三好天氣出遊潮 南下北返車流齊發 國道18地雷路段看這查

今天為春節連續假期初三，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

北向車多 國道18大路段易塞

今日為春節連續假期初三，交通部高公局預估國道交通量為一三五百萬車公里，為平日年平均(九十三百萬車公里)的一點五倍，其中北...

用完餐多人身體不適疑集體食物中毒 紅豆食府致歉：停業調查原因中

紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，遭北市衛生局勒令停業，業者晚間發布聲明致歉，強調正調查相關原因細...

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

大樂透今晚開獎，本期頭獎未開出，台彩公司指出，明天開獎的下一期預估銷售3億元，頭獎累積金額預估上看1.3億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。