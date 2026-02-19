冷氣團掰了！今初三回暖舒適夜晨涼爽 收假日天氣最好

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天、明天東北季風環境，水氣減少，北部、中部、南部晴朗，宜花東晴朗偶飄雨。各地白天舒適，太陽下溫暖，夜晨涼爽。本報資料照片
今天大年初三，影響過去兩天的大陸冷氣團接近尾聲，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天起冷空氣逐日減弱，各地溫度開始回升。到了周六初五、周日初六轉為東南風，溫度上升幅度更加明顯。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新氣象資料顯示，未來1周暫無強烈冷空氣訊號，「仍屬於東北季風→減弱→回溫→東北季風的循環」。

天氣趨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天東北季風環境，水氣減少，北部、中部、南部晴朗，宜花東晴朗偶飄雨。各地白天舒適，太陽下溫暖，夜晨涼爽。周六至下周一東南風環境，北部、中部、南部晴朗、夜晨有濃霧，宜花東晴朗偶飄雨。各地溫度再上升，陽光下會感覺到「暖熱」。下周二鋒面靠近並通過，北部、東部有下雨機會，中部、南部雲量逐漸增多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

春節連假天氣重點。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
