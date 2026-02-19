不斷更新／初三好天氣出遊潮 南下北返車流齊發 國道18地雷路段看這查

聯合報／ 記者甘芝萁楊德宜／台北即時報導
今天為春節連續假期初三，高速公路局預估今天國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均1.5倍。圖為昨天大年初二的國道車流情形。記者葉信菉／攝影
（4:50更新）

今天為春節連續假期初三，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判今天國道重點壅塞路段如下：

一、南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

二、北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議於清晨5時前或下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施：

一、封閉：

（一）5-12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。

（二）10-18時，國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

（三）12-24時，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：13-18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

三、收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。

四、其他：開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

