用完餐多人身體不適疑集體食物中毒 紅豆食府致歉：停業調查原因中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，遭北市衛生局勒令停業，業者晚間發布聲明致歉。圖／取自業者臉書
紅豆食府天母店除夕接連傳出民眾食用餐食後有上吐下瀉狀況，遭北市衛生局勒令停業，業者晚間發布聲明致歉，強調正調查相關原因細節，將全力配合衛生局改善，對於顧客造成不便也將做妥適安排。

衛生局表示，昨日接獲市轄醫療機構通報，有八位民眾16日晚間食用紅豆食府天母店供應的「冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎班、紹興豬腳」等餐食後，昨上午陸續出現「腹瀉、腹痛、嘔吐」等症狀，已達台北市通報6人以上停業規定，今天上午通知停業。

業者表示，將全力配合衛生局細項改善，針對客人用餐不適，正積極調查詳細原因及相關細節，目前正加緊確保內部流程符合規定，也將為訂位的消費者做完善的配置及安排。

衛生局 天母 北市

