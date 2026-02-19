快訊

導航又出錯？外籍騎士誤闖國道1號內壢段撞車 骨折噴飛嚇壞用路人

聽新聞
0:00 / 0:00

北向車多 國道18大路段易塞

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

今日為春節連續假期初三，交通部高公局預估國道交通量為一三五百萬車公里，為平日年平均(九十三百萬車公里)的一點五倍，其中北向交通量可達七十二百萬車公里，為平日年平均的一點六倍。高公局預判明易塞路段包括南(東)向國一楊梅｜新竹等十八大路段，建議西部國道南向用路人儘量於六時前或十二時後出發，國五南向用路人建議於五時前或十七時後出發。

高公局預判今日重點壅塞路段包括南(東)向：國一楊梅｜新竹、彰化系統｜埔鹽系統；國三土城｜關西、快官｜霧峰；國五南港系統｜頭城；國十鼎金系統｜燕巢系統。北(西)向：國一西螺｜埔鹽系統、南屯｜后里、苗栗｜湖口、圓山｜大華系統；國三竹山｜中興、草屯｜霧峰、大山｜香山、關西｜大溪；國五宜蘭｜坪林；國4潭子系統｜豐勢；國六東草屯｜霧峰系統；國十仁武｜左營端。

今日國道相關疏導措施，包括一、封閉：(一)五至十二時，國一平鎮系統、埔鹽系統、國五石碇及坪林南向入口。(二)十至十八時，國一仁德、虎尾北向入口及國一馬馬王田雙向入口。(三)十二至廿四時，國一埔鹽系統、國三西濱北向入口。

高乘載管制：十三至十八時，國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南、國五蘇澳至頭城各交流道之北向入口。收費措施：單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、 零至五時暫停收費。其他包括開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

延伸閱讀

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

明初二國5湧車潮恐塞到深夜 「避開塞車」建議上路時段一次看

不斷更新／初一走春國道下午11地雷路段曝 南下北返車流湧現

初一南下交通量「預估平日1.4倍」 國5建議2時段出門避車潮

相關新聞

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

大樂透今晚開獎，本期頭獎未開出，台彩公司指出，明天開獎的下一期預估銷售3億元，頭獎累積金額預估上看1.3億元。

挪威極光團客控行李遺失「一套衣服穿12天」 旅行社：僅少部分未找回

有民眾報名挪威12日極光團旅遊，團員今天返台控訴遭遇班機延誤、行李遺失、行程有落差。旅行社回應，已提供部分補償，後續會持...

外出走春氣溫降…突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」須注意

今天是大年初二，為24節氣中的「雨水」，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感...

諾羅病毒傳染力強 基市衛生局提醒預防三大原則

賴清德總統今天上午在台南宮廟發放福袋，廟方人員疑似感染諾羅病毒嘔吐。基隆市衛生局說，春節期間是腸胃道傳染病流行高峰期，去...

勿熬夜追劇！春節長假 規律作息助好眠

今天初三要睡到飽，但許多人常抱怨「睡不好、睡不深、半夜易醒」。新光醫院精神科主治醫師田心喬指出，冬春兩季是睡眠品質容易下...

健康你我他／家人團圓聚餐 勝過美味菜色

小時候，最期待就是過新年，可以拿壓歲錢，還能吃到舅媽煮的一桌年夜飯，吃在嘴裡暖在心裡。這樣的團圓，隨著外婆離世，有好幾年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。