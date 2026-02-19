北向車多 國道18大路段易塞

今日為春節連續假期初三，交通部高公局預估國道交通量為一三五百萬車公里，為平日年平均(九十三百萬車公里)的一點五倍，其中北向交通量可達七十二百萬車公里，為平日年平均的一點六倍。高公局預判明易塞路段包括南(東)向國一楊梅｜新竹等十八大路段，建議西部國道南向用路人儘量於六時前或十二時後出發，國五南向用路人建議於五時前或十七時後出發。

高公局預判今日重點壅塞路段包括南(東)向：國一楊梅｜新竹、彰化系統｜埔鹽系統；國三土城｜關西、快官｜霧峰；國五南港系統｜頭城；國十鼎金系統｜燕巢系統。北(西)向：國一西螺｜埔鹽系統、南屯｜后里、苗栗｜湖口、圓山｜大華系統；國三竹山｜中興、草屯｜霧峰、大山｜香山、關西｜大溪；國五宜蘭｜坪林；國4潭子系統｜豐勢；國六東草屯｜霧峰系統；國十仁武｜左營端。

今日國道相關疏導措施，包括一、封閉：(一)五至十二時，國一平鎮系統、埔鹽系統、國五石碇及坪林南向入口。(二)十至十八時，國一仁德、虎尾北向入口及國一馬馬王田雙向入口。(三)十二至廿四時，國一埔鹽系統、國三西濱北向入口。

高乘載管制：十三至十八時，國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南、國五蘇澳至頭城各交流道之北向入口。收費措施：單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、 零至五時暫停收費。其他包括開放路肩、替代道路、匝道儀控等。