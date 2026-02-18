快訊

初三「赤狗日」年節最凶！憤怒之神現身 5大禁忌踩到恐衰窮整年

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

春節連假才過半57人送桃療精神科急診 醫師：節慶氛圍可能成觸發點

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
大樂透今晚頭獎摃龜，明天頭獎累積金額預估上看1.3億元。示意圖。圖／聯合報系資料照
大樂透今晚頭獎摃龜，明天頭獎累積金額預估上看1.3億元。示意圖。圖／聯合報系資料照

大樂透今晚開獎，本期頭獎未開出，台彩公司指出，明天開獎的下一期預估銷售3億元，頭獎累積金額預估上看1.3億元。

本期大樂透中獎號碼為36、49、37、16、39、35，特別號45。春節紅包獎號為30、17、20、02、04、45、29、06、24，春節小紅包獎號10。

台彩指出，今晚春節加碼獎項開出情形方面，大紅包開出36組，總中獎注數為42注，其中30組為單注中獎，6組為2注均分；本期小紅包開出53組，總中獎注數為73注，其中37組為單注中獎，12組為2注均分，4組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為196組，剩餘284組，累積開出小紅包組數為282組，剩餘518組，明天將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

紅包 大樂透 春節 頭獎 台彩

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

春節賞櫻樂天元宮、康誥坑溪恐擠爆 新北警交管疏導措施出爐

來1個救1個！智慧精準控床奏效 彰基春節占床率9成急診0待床

桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

相關新聞

把握機會就是你？大樂透頭獎摃龜 明天獎金上看1.3億元

大樂透今晚開獎，本期頭獎未開出，台彩公司指出，明天開獎的下一期預估銷售3億元，頭獎累積金額預估上看1.3億元。

挪威極光團客控行李遺失「一套衣服穿12天」 旅行社：僅少部分未找回

有民眾報名挪威12日極光團旅遊，團員今天返台控訴遭遇班機延誤、行李遺失、行程有落差。旅行社回應，已提供部分補償，後續會持...

外出走春氣溫降…突感發抖、打冷顫 醫：恐是「熱量流失警訊」須注意

今天是大年初二，為24節氣中的「雨水」，很多人一早都被冷醒，入夜後氣溫也稍微降低，許多人感覺身體突然發抖、打冷顫，明顯感...

諾羅病毒傳染力強 基市衛生局提醒預防三大原則

賴清德總統今天上午在台南宮廟發放福袋，廟方人員疑似感染諾羅病毒嘔吐。基隆市衛生局說，春節期間是腸胃道傳染病流行高峰期，去...

捲筒衛生紙用完別急著丟！紙芯秒成「乾衣神物」 2招防衣服變形

根據日媒otonanswer報導，捲筒衛生紙用完後，通常許多人都會順手把紙捲芯丟進垃圾桶，但日本生活用品大廠大王製紙elle air（エリエール）近期在官方TikTok提醒，其實這個看起來沒什麼作用的紙筒，還有意想不到的功能，堪稱「低成本小幫手」，讓不少網友直呼「原來還能這樣用」。

北榮院長陳威明率領歐佳、歐巴拜年 敬祝大家新年快樂、闔家平安順心

今年適逢農曆新年，台北榮總院長陳威明於「臺北榮民總醫院」臉書特別祝福，所有的好朋友們新年快樂、馬歲平安。陳威明更貼出與新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。